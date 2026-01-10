A Gallarate la stazione senza treni per due giorni. Gli operai al lavoro per il nuovo sistema di controllo
Disattivato venerdì sera l’apparato che regolava la circolazione dei treni dal 1961. Il nuovo sistema di controllo sarà attivato lunedì all’alba
Una giornata particolare e per certi versi storica alla stazione di Gallarate, completamente svuotata di treni, per l’ultimo fine settimana di lavori per l’attivazione del nuovo apparato di controllo della stazione. Sui tabelloni delle destinazioni si leggono capolinea anomali: dal piazzale esterno partono gli autobus sostitutivi diretti a Busto Arsizio, Ternate, Sesto Calende, Albizzate, da dove i viaggiatori possono proseguire poi imbarcandosi sui treni verso le varie destinazioni consuete, (Milano, Luino, Arona-Domodossola, Varese).
Nel frattempo lungo i binari, con circolazione sospesa, lavorano decine di operai di Rfi, la società di gestione della rete FS. In due giorni e due notti proseguiranno nei lavori per scollegare scambi e segnali (i “semafori” che i macchinisti osservano dalla cabina) dal vecchio apparato di circolazione, per collegarli al nuovo apparato, già pronto in una palazzina di nuova costruzione dal lato opposto della stazione (verso la periferia, quartiere di Sciarè).
L’apparato di comando della stazione in uso fino ad oggi risaliva al 1961: un Acei, Apparato Centrale Elettrico a Itinerari, allora modernissimo, che consentiva ai ferrovieri di disporre nella corretta posizione scambi e segnali premendo pochi tasti, là dove prima serviva manovrare a mano diverse leve.
Dopo 65 anni di onorato servizio in una delle stazioni più trafficate di Lombardia, l’Acei di Gallarate è stato dismesso già nella giornata di sabato.
Lunedì all’alba sarà attivato il nuovo sistema di controllo, un “Apparato Centrale Computerizzato Multistazione” tipo Sis4, che è integrato all’SCMT, il Sistema di Controllo Marcia Treno che ferma i treni in modo automatico se in macchinista non rispetta le indicazioni dei segnali.
(nello scatto sopra: foto del quadro luminoso dell’Apparato Centrale Elettrico a Itinerari nel 2018. Restituisce la rappresentazione grafica dei diversi binari: nel momento della foto il binario uno – illuminato – era occupato da un treno arrivato da Milano e diretto sulla linea di Domodossola)
