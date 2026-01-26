A Mornago Anna Lina Molteni racconta la Storia attraverso gli occhi di Polissena Das

Una data simbolica, quella del 27 gennaio, per fermarsi a riflettere su come le grandi vicende del passato si intreccino inevitabilmente con i destini dei singoli. Domani pomeriggio, martedì 27 gennaio, alle ore 18.30, la biblioteca di Mornago ospiterà l’autrice Anna Lina Molteni per la presentazione del suo ultimo libro, intitolato “Polissena Das. In viaggio verso il Golem”.

L’incontro si preannuncia come un’immersione profonda in una narrazione che rifugge la retorica degli eroi e dei grandi ideali da difendere a ogni costo. Al centro dell’opera di Molteni c’è infatti la vita nella sua forma più nuda e vulnerabile: quella degli uomini e delle donne travolti dal corso degli eventi, mossi esclusivamente dal desiderio di sopravvivere e dalla necessità viscerale di ricongiungersi alla propria famiglia.

Attraverso il racconto del viaggio di Polissena, l’autrice porta l’attenzione sulla fragilità umana di fronte alla Storia.