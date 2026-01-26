A Mornago Anna Lina Molteni racconta la Storia attraverso gli occhi di Polissena Das
L’appuntamento è per martedì 27 gennaio alle 18.30 in biblioteca: un viaggio letterario che esplora la fragilità umana e la ricerca disperata delle proprie radici tra le pieghe del passato
Una data simbolica, quella del 27 gennaio, per fermarsi a riflettere su come le grandi vicende del passato si intreccino inevitabilmente con i destini dei singoli. Domani pomeriggio, martedì 27 gennaio, alle ore 18.30, la biblioteca di Mornago ospiterà l’autrice Anna Lina Molteni per la presentazione del suo ultimo libro, intitolato “Polissena Das. In viaggio verso il Golem”.
L’incontro si preannuncia come un’immersione profonda in una narrazione che rifugge la retorica degli eroi e dei grandi ideali da difendere a ogni costo. Al centro dell’opera di Molteni c’è infatti la vita nella sua forma più nuda e vulnerabile: quella degli uomini e delle donne travolti dal corso degli eventi, mossi esclusivamente dal desiderio di sopravvivere e dalla necessità viscerale di ricongiungersi alla propria famiglia.
Attraverso il racconto del viaggio di Polissena, l’autrice porta l’attenzione sulla fragilità umana di fronte alla Storia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.