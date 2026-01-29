Affitti a Varese: la crescita rallenta nel 2025 ma i prezzi restano elevati

Il mercato degli affitti a Varese mostra segnali di rallentamento, ma senza un reale calo dei prezzi. Nel primo semestre del 2025 i canoni crescono meno rispetto agli anni precedenti, seguendo una tendenza diffusa in tutta la Lombardia, ma per chi cerca casa la situazione resta complessa, in particolare nelle zone centrali e meglio servite.

Secondo i dati del Gruppo Tecnocasa, nel capoluogo varesino i valori delle locazioni variano in modo significativo in base alle aree. I monolocali presentano canoni compresi tra 350 euro nelle zone periferiche e 650 euro in centro. Per i bilocali i prezzi oscillano tra 470 e 750 euro, mentre i trilocali possono arrivare fino a 920 euro nelle zone centrali.

Livelli che confermano una domanda ancora sostenuta per gli immobili più richiesti, nonostante il rallentamento degli aumenti. Il quadro locale si inserisce in un contesto regionale caratterizzato da una crescita più contenuta dei canoni.

Nei capoluoghi di provincia lombardi, nel primo semestre 2025, gli affitti aumentano del 2,2% per i monolocali e del 2,5% per bilocali e trilocali. A livello generale, l’incremento medio dei canoni resta compreso tra il 2,9% e il 3,2%, percentuali inferiori rispetto al recente passato ma ancora rilevanti.

A sostenere il mercato continua a essere soprattutto la domanda per scelta abitativa, che rappresenta oltre il 69% delle richieste, seguita da quelle legate al lavoro e allo studio, queste ultime in aumento. Un insieme di fattori che, anche a Varese e nel Varesotto, mantiene il mercato delle locazioni sotto pressione, con prezzi difficili da sostenere per molte famiglie.