All’Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende arriva il percorso 4+2 Telecomunicazioni

L’Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende amplia la sua proposta formativa per l’anno scolastico 2026/2027 con il nuovo percorso di Telecomunicazioni e Internet of things 4+2 in collaborazione con ITS INCOM Academy, Iefp Don Bosco di Alessandra d’Egitto e aziende del territorio (Elmec Informatica, EOLO, SMC Srl e TPS-Group).

Il modello “4+2” è un’innovazione all’interno dell’istruzione tecnico-professionale. Quattro anni di scuola secondaria e due anni presso un ITS Academy, come ITS INCOM Academy. Un percorso formativo che unisce scuola, formazione tecnica superiore e impresa, valorizzando le competenze digitali e tecnologiche dei ragazzi.

«L’obiettivo – sottolinea la dirigenza – è permettere agli studenti di conseguire un diploma quadriennale con la stessa validità legale di quello tradizionale; di accedere più rapidamente ai percorsi ITS; di usufruire di una didattica centrata su attività laboratoriali, project work e attività in collaborazione con le imprese; di sviluppare competenze tecnico-specialistiche in linea con le richieste del mercato del lavoro».

Accanto a questa novità, l’Istituto propone la consueta offerta formativa: Liceo scientifico (tradizionale, sportivo, quadriennale), Liceo delle scienze umane indirizzo economico- sociale, Istituto Tecnico (Economico, Tecnologico ) e Istituto Professionale. Martedì 20 gennaio dalle 16:00 alle 18:00 la scuola apre le porte per uno spazio informativo con i referenti di indirizzo. Chiunque desiderasse conoscere meglio la proposta formativa troverà chiarimenti e informazioni.