Ancora un arrivo per la Pro Patria: ecco il classe 2006 Jacopo Frosali

Quarto colpo per i tigrotti che rimpolpano ulteriormente il centrocampo con l'inserimento del mediano cresciuto nelle giovanili del Pisa. Arriva dal Siracusa

La Pro Patria ha messo a segno un nuovo colpo a centrocampo. Dopo l’annuncio di Georgi Tunjov, è stato infatti aggiunto alla rosa di mister Francesco Bolzoni anche il classe 2006 Jacopo Frosali, arrivato in prestito dal Pisa dopo aver trascorso la prima parte di stagione al Siracusa

Il giovane centrocampista, fino all’anno scorso, ha militato nelle giovanili del club nerazzurro, facendo registrare numeri importanti nel campionato di Primavera 2: 26 presenze, 7 gol e 2 assist.

Quest’anno ha fatto il suo debutto tra i professionisti con la squadra siciliana allenata da mister Marco Turati, collezionando 6 presenze. Ora per lui si apre una nuova avventura a Busto Arsizio, dove continuerà il suo percorso di crescita indossando la maglia numero 23.

La Pro Patria vuole invertire la rotta nel derby con il Novara

Pubblicato il 24 Gennaio 2026
