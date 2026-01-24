Ancora un arrivo per la Pro Patria: ecco il classe 2006 Jacopo Frosali
Quarto colpo per i tigrotti che rimpolpano ulteriormente il centrocampo con l'inserimento del mediano cresciuto nelle giovanili del Pisa. Arriva dal Siracusa
La Pro Patria ha messo a segno un nuovo colpo a centrocampo. Dopo l’annuncio di Georgi Tunjov, è stato infatti aggiunto alla rosa di mister Francesco Bolzoni anche il classe 2006 Jacopo Frosali, arrivato in prestito dal Pisa dopo aver trascorso la prima parte di stagione al Siracusa
Il giovane centrocampista, fino all’anno scorso, ha militato nelle giovanili del club nerazzurro, facendo registrare numeri importanti nel campionato di Primavera 2: 26 presenze, 7 gol e 2 assist.
Quest’anno ha fatto il suo debutto tra i professionisti con la squadra siciliana allenata da mister Marco Turati, collezionando 6 presenze. Ora per lui si apre una nuova avventura a Busto Arsizio, dove continuerà il suo percorso di crescita indossando la maglia numero 23.
La Pro Patria vuole invertire la rotta nel derby con il Novara
