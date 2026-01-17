Anime violate, il lato oscuro delle truffe emotive

Un viaggio profondo e doloroso dentro una delle forme di criminalità più subdole del nostro tempo. Anime violate, il film di Matteo Balsamo in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21 a Materia Spazio Libero, porta sullo schermo le storie di uomini e donne caduti nella trappola delle truffe emotive, un fenomeno in costante crescita che sfrutta fragilità, solitudine e desiderio di relazione.

Attraverso testimonianze autentiche e dirette, il film dà voce a chi è stato adescato tramite falsi profili online e promesse d’amore costruite ad arte. Le vittime raccontano il lento scivolare in una rete di manipolazione psicologica che conduce, spesso, a gravi conseguenze economiche e a un profondo isolamento emotivo. Le organizzazioni criminali, come emerge dal racconto, sono in grado di modellare sogni su misura, studiando le debolezze delle persone per trasformarle in strumenti di ricatto e controllo.

Anime violate non si limita a denunciare il danno finanziario, ma mette in luce soprattutto il peso della vergogna, del senso di colpa e del dolore che accompagna chi si rende conto di essere stato ingannato. Sentimenti che troppo spesso impediscono alle vittime di chiedere aiuto e di denunciare.

Il film si propone così come uno strumento di consapevolezza e di informazione, capace di rompere il silenzio su un tema ancora poco discusso, invitando il pubblico a riconoscere i meccanismi della manipolazione affettiva e a non sottovalutarne gli effetti devastanti.

Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.