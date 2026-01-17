Anime violate, il lato oscuro delle truffe emotive
Mercoledì 28 gennaio alle 21 a Materia la proiezione del film di Matteo Balsamo: un racconto intenso sulle manipolazioni sentimentali e sulle ferite invisibili lasciate dalle organizzazioni criminali
Un viaggio profondo e doloroso dentro una delle forme di criminalità più subdole del nostro tempo. Anime violate, il film di Matteo Balsamo in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21 a Materia Spazio Libero, porta sullo schermo le storie di uomini e donne caduti nella trappola delle truffe emotive, un fenomeno in costante crescita che sfrutta fragilità, solitudine e desiderio di relazione.
Attraverso testimonianze autentiche e dirette, il film dà voce a chi è stato adescato tramite falsi profili online e promesse d’amore costruite ad arte. Le vittime raccontano il lento scivolare in una rete di manipolazione psicologica che conduce, spesso, a gravi conseguenze economiche e a un profondo isolamento emotivo. Le organizzazioni criminali, come emerge dal racconto, sono in grado di modellare sogni su misura, studiando le debolezze delle persone per trasformarle in strumenti di ricatto e controllo.
Anime violate non si limita a denunciare il danno finanziario, ma mette in luce soprattutto il peso della vergogna, del senso di colpa e del dolore che accompagna chi si rende conto di essere stato ingannato. Sentimenti che troppo spesso impediscono alle vittime di chiedere aiuto e di denunciare.
Il film si propone così come uno strumento di consapevolezza e di informazione, capace di rompere il silenzio su un tema ancora poco discusso, invitando il pubblico a riconoscere i meccanismi della manipolazione affettiva e a non sottovalutarne gli effetti devastanti.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.