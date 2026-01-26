Azione: “Collegamenti ferroviari a rischio tra Saronno e Milano Centrale”

I collegamenti ferroviari della città di Saronno di nuovo sotto i riflettori, dopo le novità degli ultimi giorni. Novità positive che però secondo Azione Saronno non eliminano il rischio di perdere il collegamento diretto con Milano Centrale.

Bene le novità, ma…

«Azione Saronno accoglie con soddisfazione le novità sui servizi ferroviari aeroportuali attive da venerdì: l’accesso in seconda classe tra Milano Cadorna e Saronno, che amplia le possibilità di utilizzo dei collegamenti esistenti, e la nuova tratta Malpensa-Gallarate, che rafforza le connessioni del sistema ferroviario lombardo e migliora i collegamenti di Saronno con gran parte della provincia di Varese – scrive Azione in una nota Riteniamo però scorretto, come affermato dalla Lega saronnese, sostenere che queste novità eliminino il rischio di perdere il collegamento tra Saronno e Milano Centrale. Nei piani di Regione Lombardia, approvati dalla Giunta Fontana con una delibera del marzo 2025 e mai modificati, è infatti previsto che, una volta completato il quadruplicamento della linea Rho–Parabiago, il servizio Malpensa–Milano Centrale venga instradato via Rho».

Collegamenti strategici dimezzati

«Per Saronno questo comporta il passaggio da due treni all’ora diretti su Milano Centrale a uno solo, ottenuto deviando su Centrale il treno per Laveno e la perdita di due treni all’ora diretti verso Malpensa, senza alternative equivalenti – prosegue la riflessione di Azione – A regime, anche il collegamento tra Saronno e Gallarate — oggi giustamente accolto come una novità positiva — verrà ridotto: da due treni all’ora a uno solo, mentre l’altro collegamento da Cadorna sarà spostato verso il Lago Maggiore senza passare da Gallarate. Questi non sono timori o valutazioni politiche, ma scelte formalizzate in un accordo tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana. Le compensazioni previste esistono, ma sono parziali e insufficienti: nel complesso, a regime, Saronno vede dimezzati i collegamenti strategici verso Milano Centrale e Malpensa».

Decisioni già prese

Secondo i responsabili cittadin di Azione: «Affermare che “non c’è alcun rischio” significa non guardare ai numeri e alle decisioni già assunte per il futuro. È una questione che Azione Saronno ha posto con chiarezza e coerenza fin dalla campagna elettorale. Per questo stiamo lavorando all’interno della lista Insieme per Crescere per fornire all’Amministrazione comunale tutti gli elementi utili a riaprire il confronto in Regione e difendere il ruolo strategico della nostra città. Allo stesso tempo, Azione Saronno attiverà anche i propri canali istituzionali per chiedere anche al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini garanzie concrete per il nostro territorio. Non possiamo limitarci a salutare le novità positive di oggi senza impegnarci affinché anche domani Saronno mantenga almeno lo stesso livello di collegamenti, fondamentali per l’economia cittadina e per la sua posizione strategica nel sistema lombardo».