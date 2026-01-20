Camion si ribalta a Viggiù, intervengono i vigili del fuoco: nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio, martedì 20 gennaio, a Viggiù, in via Delle Pinete, per un camion ribaltato fuori dalla carreggiata. L’allarme è scattato alle 14:40, quando il mezzo è uscito di strada finendo su una riva laterale.

Area messa in sicurezza

Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha immediatamente messo in sicurezza l’area e il veicolo, predisponendolo per le operazioni di recupero, affidate successivamente a una ditta specializzata. Fortunatamente, non si registrano feriti: il conducente del mezzo è uscito illeso.

Nessun impatto sul traffico

L’incidente, avvenuto in una zona periferica, non ha avuto ripercussioni rilevanti sulla viabilità. Le operazioni di recupero del camion sono proseguite nel pomeriggio senza particolari criticità.