Varese News

Varese Laghi

Camion si ribalta a Viggiù, intervengono i vigili del fuoco: nessun ferito

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo, che sarà recuperato da una ditta specializzata nelle prossime ore

camion ribaltato viggù

Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio, martedì 20 gennaio, a Viggiù, in via Delle Pinete, per un camion ribaltato fuori dalla carreggiata. L’allarme è scattato alle 14:40, quando il mezzo è uscito di strada finendo su una riva laterale.

Area messa in sicurezza

Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha immediatamente messo in sicurezza l’area e il veicolo, predisponendolo per le operazioni di recupero, affidate successivamente a una ditta specializzata. Fortunatamente, non si registrano feriti: il conducente del mezzo è uscito illeso.

Nessun impatto sul traffico

L’incidente, avvenuto in una zona periferica, non ha avuto ripercussioni rilevanti sulla viabilità. Le operazioni di recupero del camion sono proseguite nel pomeriggio senza particolari criticità.

camion ribaltato viggù

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.