Epifania al Sacro Monte con un viaggio nel tempo

Nel borgo di Santa Maria del Monte, sulla vetta del Sacro Monte di Varese, si sono accese le lucine di Natale e ci si sta preparando per il ricco programma di eventi, a cura di Archeologistics, che animerà i vicoli e i musei di questo storico luogo.

Per l’Epifania martedì 6 gennaio alle 14 si terrà una visita nel passato: “Sacro Monte in funicolare” è un piccolo viaggio nel tempo per scoprire com’era il borgo all’inizio del Novecento. Si raggiungerà il borgo con la storica funicolare e si visiterà il borgo fino alla Casa Museo Pogliaghi, dove sarà possibile ammirare la grande collezione internazionale dell’artista.

La prenotazione obbligatoria, ed è possibile qui.

Fino al 6 gennaio 2026 i tre musei del Sacro Monte, chiusi per la stagione invernale, riapriranno in via straordinaria per delle visite speciali: il Museo Baroffio e la suggestiva Cripta romanica saranno aperti sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17, nei giorni feriali e il 1° gennaio dalle 14 alle 17. Sarà possibile partecipare a delle visite guidate in Cripta incluse nel biglietto.

In tutti i giorni di apertura la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, eclettica dimora dell’artista milanese autore della Porta del Duomo di Milano, organizza delle visite guidate straordinarie su prenotazione alle ore 15.00. I musei rimangono chiusi solo il 31 dicembre.

Per visitare i musei è possibile acquistare i biglietti online.