Epifania al Sacro Monte con un viaggio nel tempo
Fino al 6 gennaio visite guidate straordinarie nel borgo del Sacro Monte, tra storia e lucine natalizie: quella delle 14 mostra il borgo com'era nel novecento
Nel borgo di Santa Maria del Monte, sulla vetta del Sacro Monte di Varese, si sono accese le lucine di Natale e ci si sta preparando per il ricco programma di eventi, a cura di Archeologistics, che animerà i vicoli e i musei di questo storico luogo.
Per l’Epifania martedì 6 gennaio alle 14 si terrà una visita nel passato: “Sacro Monte in funicolare” è un piccolo viaggio nel tempo per scoprire com’era il borgo all’inizio del Novecento. Si raggiungerà il borgo con la storica funicolare e si visiterà il borgo fino alla Casa Museo Pogliaghi, dove sarà possibile ammirare la grande collezione internazionale dell’artista.
La prenotazione obbligatoria, ed è possibile qui.
Fino al 6 gennaio 2026 i tre musei del Sacro Monte, chiusi per la stagione invernale, riapriranno in via straordinaria per delle visite speciali: il Museo Baroffio e la suggestiva Cripta romanica saranno aperti sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17, nei giorni feriali e il 1° gennaio dalle 14 alle 17. Sarà possibile partecipare a delle visite guidate in Cripta incluse nel biglietto.
In tutti i giorni di apertura la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, eclettica dimora dell’artista milanese autore della Porta del Duomo di Milano, organizza delle visite guidate straordinarie su prenotazione alle ore 15.00. I musei rimangono chiusi solo il 31 dicembre.
Per visitare i musei è possibile acquistare i biglietti online.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.