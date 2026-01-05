Varese News

Epifania al Sacro Monte con un viaggio nel tempo

Fino al 6 gennaio visite guidate straordinarie nel borgo del Sacro Monte, tra storia e lucine natalizie: quella delle 14 mostra il borgo com'era nel novecento

Il Sacro Monte di Varese illuminato per Natale

Nel borgo di Santa Maria del Monte, sulla vetta del Sacro Monte di Varese, si sono accese le lucine di Natale e ci si sta preparando per il ricco programma di eventi, a cura di Archeologistics, che animerà i vicoli e i musei di questo storico luogo.

Per l’Epifania martedì 6 gennaio alle 14 si terrà una visita nel passato: “Sacro Monte in funicolare” è un piccolo viaggio nel tempo per scoprire com’era il borgo all’inizio del Novecento. Si raggiungerà il borgo con la storica funicolare e si visiterà il borgo fino alla Casa Museo Pogliaghi, dove sarà possibile ammirare la grande collezione internazionale dell’artista.

La prenotazione obbligatoria, ed è possibile qui.

Fino al 6 gennaio 2026 i tre musei del Sacro Monte, chiusi per la stagione invernale, riapriranno in via straordinaria per delle visite speciali: il Museo Baroffio e la suggestiva Cripta romanica saranno aperti sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17, nei giorni feriali e il 1° gennaio dalle 14 alle 17. Sarà possibile partecipare a delle visite guidate in Cripta incluse nel biglietto.

In tutti i giorni di apertura la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, eclettica dimora dell’artista milanese autore della Porta del Duomo di Milano, organizza delle visite guidate straordinarie su prenotazione alle ore 15.00. I musei rimangono chiusi solo il 31 dicembre.

Per visitare i musei è possibile acquistare i biglietti online.

05 Gennaio 2026
