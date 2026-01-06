Fuoco, calze e vin brulè: la magia della Befana a Casciago
Grande partecipazione al tradizionale falò dell’Epifania organizzato dalla Pro Loco nel pratone di Sant’Eusebio. Bambini entusiasti, volontari infaticabili e una comunità unita nel cuore dell’inverno
Un pratone pieno di sorrisi e nasi rossi dal freddo, un grande falò a illuminare la notte e la Befana che – puntuale come ogni anno – è arrivata con le sue calze cariche di dolciumi. È stata una serata speciale quella vissuta lunedì 5 gennaio a Casciago, dove la Pro Loco, con il patrocinio del Comune e della Comunità Pastorale, ha organizzato il tradizionale appuntamento dell’Epifania nel pratone di Sant’Eusebio.
Tante le persone accorse, tantissimi i bambini, tutti rapiti dalla magia del fuoco e dall’atmosfera accogliente creata dai volontari dell’associazione casciaghese. A garantire lo svolgimento in sicurezza della serata, anche i volontari del gruppo intercomunale della Protezione Civile Valtinella, presenti e operativi per vigilare sul grande falò, contribuendo con la consueta professionalità.
A scaldare i cuori – e lo stomaco – ci ha pensato il risotto cucinato da Marcello Mignone con il supporto del fantastico gruppo cucina della Pro Loco, accompagnato da salamelle e patatine per la gioia dei più golosi.
Non potevano mancare le castagne preparate dalle mani esperte di Felice e Giuseppe, due colonne della Pro Loco, e il vin brulè, offerto del gruppo giovani per scaldare l’ambiente. E c’erano anche i cammelli di sfoglia, dolce tipico della tradizione del Varesotto legato all’Epifania, molto apprezzati dai partecipanti.
La Befana, accolta come una vera star, ha distribuito calze e dolci a tutti i bambini, completando una serata in cui la tradizione si è intrecciata con la voglia di stare insieme. Anche nel gelo dell’inverno.
