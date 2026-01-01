Varese News

Varese Laghi

Giornata Mondiale della Pace, per ACLI Varese la pace è un impegno quotidiano

Dal lavoro e dalle comunità un messaggio concreto di responsabilità e speranza

tour Acli Gallarate

La pace non è soltanto un ideale da celebrare, ma una responsabilità concreta da vivere ogni giorno. È questo il significato profondo che le ACLI Varese attribuiscono alla Giornata Mondiale della Pace, che si celebra il 1° gennaio, rilanciando il messaggio del manifesto Peace at Work – Manifesto per un’Europa di pace.

Il 1° gennaio 2026 ricorre la 59ª Giornata mondiale della Pace, istituita da Papa Paolo VI nel 1968, all’inizio dell’anno civile, «all’inizio del calendario che misura e descrive il cammino della vita umana nel tempo», con l’auspicio che «sia la Pace, con il suo giusto e benefico equilibrio, a dominare lo svolgimento della storia a venire». Un richiamo quanto mai attuale, che invita a considerare la pace come fondamento della convivenza umana e della storia futura.

Secondo le ACLI, la pace si costruisce nei luoghi della vita quotidiana: nel lavoro, nelle scuole, nelle fabbriche, negli ospedali, nei servizi e nelle comunità locali. Non è un concetto astratto, ma un percorso fatto di lavoro dignitoso, giustizia sociale, tutela dei diritti, dialogo e responsabilità condivisa. È qui che nasce una società capace di prevenire i conflitti e di affrontarli senza violenza.

Il manifesto Peace at Work sottolinea come il lavoro sia uno strumento fondamentale di pace, perché genera dignità, inclusione e coesione sociale. Le ACLI Varese richiamano l’attenzione su un’Italia che ogni giorno, spesso in silenzio, “costruisce la pace” attraverso l’impegno di lavoratrici e lavoratori, volontari, educatori e cittadini attivi nei territori.

In questa prospettiva, la pace diventa una scelta culturale e politica trasversale, che attraversa tutti gli ambiti della vita: dall’educazione alla cura, dallo sport alla cultura, dall’economia sociale alla tutela dell’ambiente. Un impegno che chiede di essere riconosciuto e sostenuto, perché riguarda il bene comune e il futuro delle comunità.

L’invito delle ACLI Varese, all’inizio del nuovo anno, è chiaro: fare della pace un impegno quotidiano, diventando nelle città e nei territori artigiani di pace, capaci di trasformare il lavoro, le relazioni e la partecipazione civile in strumenti concreti di speranza e di futuro.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.