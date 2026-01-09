«Grazie alla giovane controllore che mi ha aiutato contro un malintenzionato a Gallarate»
Una lettrice racconta la la disavventura avvenuta sul convoglio per Treviglio, che grazie all'intervento della controllore si è risolta nel migliore dei modi
(Foto di repertorio) Una situazione pericolosa, che sarebbe potuta finire male, ma che grazie al sangue freddo di una giovane controllore si è risolta velocemente e senza ulteriori problemi. È quanto ha vissuto una lettrice il pomeriggio di venerdì 9 gennaio a bordo del treno che da Gallarate viaggiava in direzione Treviglio.
«Seduto davanti a me – racconta la lettrice – c’è un uomo, siamo i soli a bordo del vagone». Tutto normale per il momento, almeno finché l’uomo non si alza, si guarda intorno, si sistema il giubbotto e rivolge alcune parole alla donna. «Non capisco – aggiunge – cosa mi abbia detto perché sono al telefono, ma noto che estrae qualcosa dalla tasca. Poco dopo mi accorgo che in mano ha un rasoio».
Allarmata, la donna si allontana, lascia il vagone e avvisa gli altri viaggiatori sul treno di quanto sta accadendo. Alla fine, la donna incontra la controllore «una giovane ragazza», alla quale racconta tutta la vicenda.
«Coraggiosamente – racconta la lettrice – la controllore interviene facendogli buttare il rasoio, per poi tornare indietro a dirci che l’uomo è sceso dal treno. Non so come si chiami, ma penso tanto a lei e al pericolo che incombe tutti i giorni, quando si può trovare davanti a sé qualche malintenzionato. Grazie ancora».
