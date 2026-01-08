Guasto a Novate Milanese, rallentamenti e cancellazioni sulle linee Trenord

Il risveglio dei pendolari di Trenord si è trasformato in una gestione complicata dei tempi di viaggio a causa di un imprevisto tecnico. La mattinata di oggi, 8 gennaio, è segnata da rallentamenti per chi utilizza le linee ferroviarie che collegano il Varesotto e l’hinterland al capoluogo lombardo. A causare le difficoltà è un guasto alla linea ferroviaria avvenuto intorno alle 6.45 proprio nella stazione di Novate Milanese, un punto nevralgico per la circolazione dei convogli diretti verso Milano.

Trenord ha comunicato che la circolazione sulla direttrice è rallentata e che la situazione presenta criticità strutturali. Sul posto sono già al lavoro i tecnici di Ferrovienord per l’intervento di ripristino, ma nel frattempo il tabellone degli orari sta subendo diverse modifiche. I ritardi medi si attestano sui 30 minuti, ma il disagio principale per i viaggiatori riguarda le variazioni di percorso e le cancellazioni che stanno interessando il servizio nelle prime ore di punta della giornata.

Le ripercussioni si avvertono in particolare sulle linee suburbane, Como – Saronno – Milano, sulla linea RegioExpress RE1 Laveno-Varese-Saronno-Milano, e ancora sulla linea Aeroportuale RE54 Malpensa – Milano Cadorna, la linea Aeroportuale RE51 Malpensa – Milano Centrale, la linea Regionale R22 Varese-Saronno-Milano

Molti passeggeri sono costretti a riprogrammare i propri spostamenti. L’azienda ferroviaria invita tutti gli utenti a monitorare costantemente l’andamento dei singoli treni attraverso l’App ufficiale o il sito internet nella sezione dedicata al tempo reale, per verificare se il proprio convoglio ha subito soppressioni o modifiche di tragitto.