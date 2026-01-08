Guasto a Novate Milanese, rallentamenti e cancellazioni sulle linee Trenord
Il problema tecnico all'infrastruttura sta provocando disagi alla circolazione dalla prima mattinata di giovedì 8 gennaio. Tecnici al lavoro per ripristinare la tratta
Il risveglio dei pendolari di Trenord si è trasformato in una gestione complicata dei tempi di viaggio a causa di un imprevisto tecnico. La mattinata di oggi, 8 gennaio, è segnata da rallentamenti per chi utilizza le linee ferroviarie che collegano il Varesotto e l’hinterland al capoluogo lombardo. A causare le difficoltà è un guasto alla linea ferroviaria avvenuto intorno alle 6.45 proprio nella stazione di Novate Milanese, un punto nevralgico per la circolazione dei convogli diretti verso Milano.
Trenord ha comunicato che la circolazione sulla direttrice è rallentata e che la situazione presenta criticità strutturali. Sul posto sono già al lavoro i tecnici di Ferrovienord per l’intervento di ripristino, ma nel frattempo il tabellone degli orari sta subendo diverse modifiche. I ritardi medi si attestano sui 30 minuti, ma il disagio principale per i viaggiatori riguarda le variazioni di percorso e le cancellazioni che stanno interessando il servizio nelle prime ore di punta della giornata.
Le ripercussioni si avvertono in particolare sulle linee suburbane, Como – Saronno – Milano, sulla linea RegioExpress RE1 Laveno-Varese-Saronno-Milano, e ancora sulla linea Aeroportuale RE54 Malpensa – Milano Cadorna, la linea Aeroportuale RE51 Malpensa – Milano Centrale, la linea Regionale R22 Varese-Saronno-Milano
Molti passeggeri sono costretti a riprogrammare i propri spostamenti. L’azienda ferroviaria invita tutti gli utenti a monitorare costantemente l’andamento dei singoli treni attraverso l’App ufficiale o il sito internet nella sezione dedicata al tempo reale, per verificare se il proprio convoglio ha subito soppressioni o modifiche di tragitto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.