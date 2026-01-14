La fede alla prova del Novecento, se ne parla a Materia
Giovedì 22 gennaio una serata di approfondimento a partire dal volume curato da Enzo Bianchi e Marco Vergottini
Quale spazio può avere oggi la fede cristiana in una società attraversata da trasformazioni profonde, crisi morali e interrogativi sempre più complessi? A questa domanda proverà a rispondere l’incontro in programma giovedì 22 gennaio alle ore 21 a Materia, dedicato al volume Lo spirito del Novecento. La fede cristiana alla prova (Solferino).
Il libro, curato da Enzo Bianchi e Marco Vergottini, propone un percorso attraverso il secolo scorso raccontato mediante i ritratti di quaranta figure che, in ambiti diversi, hanno saputo mantenere vivo il dialogo tra fede, cultura e pensiero contemporaneo. Testimoni che hanno affrontato le grandi sfide del Novecento senza rinunciare a un confronto critico con la modernità, spesso pagando in prima persona il prezzo delle proprie scelte.
Al centro dell’incontro, ci sarà la figura del teologo Dietrich Bonhoeffer.
Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
