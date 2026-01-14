Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

La fede alla prova del Novecento, se ne parla a Materia

Giovedì 22 gennaio una serata di approfondimento a partire dal volume curato da Enzo Bianchi e Marco Vergottini

Materia Varesenews

Quale spazio può avere oggi la fede cristiana in una società attraversata da trasformazioni profonde, crisi morali e interrogativi sempre più complessi? A questa domanda proverà a rispondere l’incontro in programma giovedì 22 gennaio alle ore 21 a Materia, dedicato al volume Lo spirito del Novecento. La fede cristiana alla prova (Solferino).

Il libro, curato da Enzo Bianchi e Marco Vergottini, propone un percorso attraverso il secolo scorso raccontato mediante i ritratti di quaranta figure che, in ambiti diversi, hanno saputo mantenere vivo il dialogo tra fede, cultura e pensiero contemporaneo. Testimoni che hanno affrontato le grandi sfide del Novecento senza rinunciare a un confronto critico con la modernità, spesso pagando in prima persona il prezzo delle proprie scelte.

Al centro dell’incontro, ci sarà la figura del teologo Dietrich Bonhoeffer.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.