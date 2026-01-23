La quota neve si alza, fiocchi possibili solo sulle cime: Varese resta comunque in allerta

Le nubi cariche di precipitazioni che si stanno avvicinando al Varesotto faranno i conti con un rialzo della quota neve superiore a quanto inizialmente previsto. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Geofisico Prealpino, la possibilità di vedere i fiocchi in città è decisamente diminuita, spostando l’attenzione meteorologica principalmente verso le zone più elevate del territorio comunale.

Il nuovo quadro climatico indica che le nevicate dovrebbero iniziare a interessare la zona alta di Varese, in particolare il Campo dei Fiori e il borgo del Sacro Monte, a partire dalle ore 18.00. Per quanto riguarda il centro città, sebbene le probabilità siano in calo, non si esclude la caduta di qualche fiocco misto a pioggia dopo le ore 20.00, anche se l’accumulo al suolo appare ora molto meno probabile rispetto alle prime proiezioni della mattinata.

Nonostante il quadro meteo meno severo per la viabilità urbana, a Varese la macchina comunale del piano neve si è già messa in moto per evitare qualsiasi sorpresa. In queste ore le squadre incaricate hanno completato la salatura preventiva delle arterie stradali cittadine e, a partire dal pomeriggio, tutti i mezzi spargisale e le lame resteranno in stato di allerta, pronti a uscire qualora l’evoluzione della perturbazione dovesse subire nuovi e improvvisi mutamenti.

Oltre alle operazioni tecniche, l’attenzione resta altissima sul fronte della sicurezza stradale e del rispetto delle norme. La Polizia Locale ha infatti confermato che effettuerà controlli mirati per verificare che gli automobilisti siano in regola con le dotazioni invernali. Si ricorda a tutti i conducenti l’obbligo di circolare con pneumatici da neve montati o, in alternativa, con le catene a bordo,