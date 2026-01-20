L’analisi logica diventa una sfida: a Busto Arsizio la finale del torneo “Prof in Barattolo”

Chi ha detto che l’analisi logica debba essere noiosa? A dimostrare il contrario ci hanno pensato gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Busto Arsizio che, domani mercoledì 21 gennaio alle ore 9.00, si sfideranno presso la Sala Monaco della Biblioteca Comunale per la finalissima del primo torneo “Prof in Barattolo”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Busto Arsizio e promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione guidato da Chiara Colombo, ha coinvolto le classi terze medie in un percorso iniziato lo scorso ottobre, trasformando i complementi e le strutture sintattiche in una vera e propria competizione sportiva.

Un barattolo per imparare divertendosi

Il cuore del torneo è il gioco didattico “Prof in Barattolo – Analisi Logica”, ideato dal poliedrico autore Lino Pinna e pubblicato dalla casa editrice Erickson. La meccanica è semplice ma efficace: attraverso mazzi di carte “Frase” e “Parola”, i ragazzi hanno un solo minuto per comporre frasi corrette seguendo istruzioni grammaticali specifiche.

«L’obiettivo è appassionare i ragazzi a una materia spesso ostica, favorendo al contempo la socializzazione e la creatività», spiegano gli organizzatori. Un metodo che sembra aver funzionato, vista la grande partecipazione delle scuole cittadine.

Il percorso verso la finale

Dopo le fasi eliminatorie interclasse di ottobre e le sfide interscuola di novembre, i gruppi vincitori di ogni istituto si ritrovano domani per l’ultimo scontro. In palio non c’è solo l’orgoglio di essere i migliori conoscitori della lingua italiana, ma anche premi concreti per le classi:

1° classificato: Targa di merito e un contributo di 100 euro per materiale scolastico;

2° classificato: Targa e contributo di 80 euro;

3° classificato: Targa e contributo di 50 euro.

Tutti i partecipanti riceveranno inoltre un attestato ufficiale, a testimonianza dell’impegno profuso in questa “maratona grammaticale”.

L’appuntamento

La finale di domani rappresenta il coronamento di un progetto educativo che mette al centro i ragazzi come protagonisti attivi della cultura. L’appuntamento in Sala Monaco (Biblioteca Comunale) vedrà la partecipazione di tutte le delegazioni delle scuole medie cittadine, pronte a sfidarsi a colpi di predicati verbali e complementi oggetto.