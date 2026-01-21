Le “Arance del Cuore” tornano in piazza Libertà con Saronno Point

Sabato 24 gennaio dalle 9 alle 18 piazza Libertà a Saronno si colorerà di arancione per una nuova edizione dell’iniziativa benefica “Le Arance del Cuore”, promossa dall’associazione Saronno Point.

Come ogni anno, l’appuntamento si rinnova con l’obiettivo di unire solidarietà, salute e partecipazione. Le arance naturali non trattate, richiestissime da anni per la loro qualità, saranno disponibili per tutti coloro che vorranno sostenere i progetti dell’associazione: un piccolo gesto che contribuisce concretamente a finanziare iniziative sanitarie e sociali a beneficio del territorio.

Saronno Point da anni è impegnata in attività di supporto a pazienti oncologici e alle loro famiglie, offrendo servizi, assistenza, accompagnamento e campagne di sensibilizzazione. La vendita delle arance rappresenta un’occasione per fare rete, diffondere buone pratiche alimentari e rafforzare il legame tra cittadini e associazione.