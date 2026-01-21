Le “Vele” di Vittore Frattini saranno intitolate a Zamberletti, cerimonia a Villa Recalcati
Lunedì 26 gennaio, in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’Onorevole, la Provincia di Varese celebrerà il legame di Zamberletti con la sua terra d'origine, il Friuli, dedicandogli l’opera simbolo di slancio e rinascita
Lunedì 26 gennaio 2026, in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’Onorevole Giuseppe Zamberletti, la Provincia di Varese celebrerà il legame di Zamberletti con la sua terra d’origine dedicandogli l’opera “Vele” (2009) del Maestro Vittore Frattini, simbolo di slancio e rinascita, che si trova all’ingresso di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese e della Prefettura.
Un atto che non è solo culturale, ma un tributo verso il 50° Anniversario del terremoto del Friuli, ricordando che la Protezione Civile moderna è nata dalla lungimiranza di un varesino. Mentre a Gemona del Friuli, sabato 24 gennaio, verrà inaugurata una grande struttura strategica a lui dedicata.
Il Maestro Vittore Frattini, insieme al Presidente della Provincia Marco Magrini e al Prefetto Salvatore Pasquariello, svelerà la targa: “Opera dedicata all’Onorevole Zamberletti – Vele 2009 – Vittore Frattini”.
Alla cerimonia, che avrà inizio alle ore 12:00 con i saluti istituzionali, interverranno le autorità e gli stretti collaboratori storici dell’Onorevole: Lorenzo Alessandrini, Luigi Rigo, Giannino Romeo e Giuseppe Giorgetti.
Un momento che si inserisce nel percorso di valorizzazione già avviato dalla Provincia di Varese nel 2023, con l’intitolazione a Zamberletti della via di accesso al Polo per la Sicurezza delle Fontanelle.
