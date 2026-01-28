Varese News

Mezzo fuori strada sulla superstrada di Malpensa, soccorsi e lunga coda

L'incidente poco prima delle 14 all'altezza del Terminal 2. Sul posto i mezzi del sistema Areu e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza

Incidente stradale poco prima delle 14 sulla superstrada di Malpensa, all’altezza del Terminal 2, in territorio di Somma Lombardo.

Sul posto il sistema Areu ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, supportata da una squadra dei vigili del fuoco. Risulta coinvolta una sola persona, un ragazzo di 28 anni, che non sarebbe in gravi condizioni.

I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo incidentato.

Si registra una lunga coda venendo dall’A8 in direzione aeroporto-A4, che alle 14.30 partiva già dallo svincolo di Cardano al Campo/Ferno.

Pubblicato il 28 Gennaio 2026
