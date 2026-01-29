Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea S30 e sui regionali Luino–Gallarate–Milano Porta Garibaldi
Dal 2 febbraio al 20 aprile 2026 variazioni di orari, cancellazioni parziali e bus sostitutivi per lavori di manutenzione tra Luino e Laveno
Dal 2 febbraio al 20 aprile 2026 sono previste importanti modifiche al programma di circolazione dei treni sulle linee S30 Cadenazzo/Luino–Gallarate e Luino–Gallarate–Milano Porta Garibaldi, a causa di lavori di manutenzione programmata sulla tratta ferroviaria compresa tra le stazioni di Luino e Laveno.
Treni regionali Milano–Gallarate–Luino
I treni regionali (R) subiranno variazioni di orario, anche con anticipi di partenza. In particolare:
-
R 25302 Milano Porta Garibaldi (partenza 08:05) – Luino (arrivo 09:43)
➜ cancellato da Laveno a Luino dal 2 febbraio al 17 aprile, nei giorni feriali (escluso il sabato)
-
R 25309 Luino (partenza 13:19) – Milano Porta Garibaldi (arrivo 14:58)
➜ cancellato da Luino a Laveno dal 2 febbraio al 17 aprile, nei giorni feriali (escluso il sabato)
Linea S30 Gallarate–Luino–Cadenazzo
I treni S30, già oggetto di precedenti avvisi ai viaggiatori con modifiche d’orario per lavori tra Gallarate e Laveno, non effettueranno le fermate di Porto Valtravaglia e Caldè.
Servizi sostitutivi
Per le tratte cancellate, Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra Luino e Laveno, per garantire la continuità del servizio ai viaggiatori.
Per aggiornamenti e informazioni dettagliate è possibile consultare:
-
il sito di RFI
-
i canali digitali di Trenord
-
il personale di assistenza clienti
-
le biglietterie delle stazioni
Si consiglia ai pendolari e ai viaggiatori occasionali di verificare sempre gli orari prima della partenza e di pianificare con anticipo gli spostamenti durante il periodo dei lavori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.