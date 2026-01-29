Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea S30 e sui regionali Luino–Gallarate–Milano Porta Garibaldi

Dal 2 febbraio al 20 aprile 2026 sono previste importanti modifiche al programma di circolazione dei treni sulle linee S30 Cadenazzo/Luino–Gallarate e Luino–Gallarate–Milano Porta Garibaldi, a causa di lavori di manutenzione programmata sulla tratta ferroviaria compresa tra le stazioni di Luino e Laveno.

Treni regionali Milano–Gallarate–Luino

I treni regionali (R) subiranno variazioni di orario, anche con anticipi di partenza. In particolare:

R 25302 Milano Porta Garibaldi (partenza 08:05) – Luino (arrivo 09:43)

➜ cancellato da Laveno a Luino dal 2 febbraio al 17 aprile, nei giorni feriali (escluso il sabato)

R 25309 Luino (partenza 13:19) – Milano Porta Garibaldi (arrivo 14:58)

➜ cancellato da Luino a Laveno dal 2 febbraio al 17 aprile, nei giorni feriali (escluso il sabato)

Linea S30 Gallarate–Luino–Cadenazzo

I treni S30, già oggetto di precedenti avvisi ai viaggiatori con modifiche d’orario per lavori tra Gallarate e Laveno, non effettueranno le fermate di Porto Valtravaglia e Caldè.

Servizi sostitutivi

Per le tratte cancellate, Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra Luino e Laveno, per garantire la continuità del servizio ai viaggiatori.

Per aggiornamenti e informazioni dettagliate è possibile consultare:

il sito di RFI

i canali digitali di Trenord

il personale di assistenza clienti

le biglietterie delle stazioni

Si consiglia ai pendolari e ai viaggiatori occasionali di verificare sempre gli orari prima della partenza e di pianificare con anticipo gli spostamenti durante il periodo dei lavori.