Niente Olimpiadi per gli studenti e una task force anti videoclip selvaggi
Le news principali di venerdì in meno di 10 minuti e con un po' di leggerezza
Tra le notizie del 30 gennaio spicca l’amara sorpresa degli studenti di una scuola di Tradate che avevano vinto dei biglietti per vedere una partita di hockey con la scuola che sono stati venduti per errore. In via Como a Varese presidio mobile dei carabinieri per controllare la zona dopo il caos generato dalle riprese di un videoclip trap. Poi si parla di Malpensa con le foto di Steve McCurry e di una fondazione per le scuole materne a Gallarate che è al centro delle polemiche tra sindaco e genitori.
