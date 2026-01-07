Open day dell’ostetricia e della sala parto all’ospedale di Tradate
L’evento è a accesso libero e si svolgerà dalle 9.00 alle 16.00. Lo scorso anno al Galmarini sono nati 468 bambini
Sabato 17 gennaio 2026 l’Ospedale di Tradate apre le porte dell’ostetricia e ginecologia, dedicato alla presentazione della Sala Parto.
L’evento è a accesso libero e si svolgerà dalle 9.00 alle 16.00.
Durante la giornata, i partecipanti potranno conoscere da vicino i servizi del percorso nascita e incontrare il team che accompagna le famiglie in uno dei momenti più importanti: ostetriche, ginecologi e anestesisti saranno a disposizione per presentare l’organizzazione dell’assistenza e rispondere alle principali curiosità legate al parto e alla permanenza in ospedale.
L’Open Day è pensato per chi desidera avere informazioni chiare, vivere un primo contatto con l’ambiente e il personale sanitario e arrivare al momento del parto con maggiore serenità. L’invito è rivolto alle future mamme e ai futuri papà, ma anche a chi vuole conoscere più da vicino l’offerta ospedaliera dedicata alla maternità.
Lo scorso anno al Galmarini sono nati 468 bimbi in calo rispetto all’anno precedente quando furono 507.
