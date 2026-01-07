Varese News

Open day dell’ostetricia e della sala parto all’ospedale di Tradate

L’evento è a accesso libero e si svolgerà dalle 9.00 alle 16.00. Lo scorso anno al Galmarini sono nati 468 bambini

Sabato 17 gennaio 2026 l’Ospedale di Tradate apre le porte dell’ostetricia e ginecologia, dedicato alla presentazione della Sala Parto.

L’evento è a accesso libero e si svolgerà dalle 9.00 alle 16.00.

Durante la giornata, i partecipanti potranno conoscere da vicino i servizi del percorso nascita e incontrare il team che accompagna le famiglie in uno dei momenti più importanti: ostetriche, ginecologi e anestesisti saranno a disposizione per presentare l’organizzazione dell’assistenza e rispondere alle principali curiosità legate al parto e alla permanenza in ospedale.

L’Open Day è pensato per chi desidera avere informazioni chiare, vivere un primo contatto con l’ambiente e il personale sanitario e arrivare al momento del parto con maggiore serenità. L’invito è rivolto alle future mamme e ai futuri papà, ma anche a chi vuole conoscere più da vicino l’offerta ospedaliera dedicata alla maternità.

Lo scorso anno al Galmarini sono nati 468 bimbi in calo rispetto all’anno precedente quando furono 507.

Pubblicato il 07 Gennaio 2026
