Openjobmetis-Napoli, duello ad alta velocità sulla strada per la Coppa Italia

Nella pancia della classifica di Legabasket è tutto apparecchiato per una interessante volata che mette in palio gli ultimi posti per le Final Eight di Coppa Italia, con giochi ancora aperti a due giornate dalla fine. Uno “sprint” sul quale però pesa enormemente la situazione di Trapani: i siciliani, colpiti da un ulteriore -3 in classifica (il totale è di 8 punti di penalizzazione) e dei due anni di inibizione per il presidente Antonini, sono ormai appesi a un filo e hanno perso anche Jordan Ford, volato in Turchia al Bahcesehir.

Una telenovela che, per forza di cose, coinvolge anche le altre squadre compresa la Openjobmetis, reduce proprio dal blitz vincente sul campo della Shark che ha permesso alla banda-Kastritis di iscriversi in extremis per la corsa verso Torino. I biancorossi, a quota 10, sanno però di poter perdere due punti se Trapani dovesse alzare bandiera bianca (intanto ha chiesto di rinviare il match di Bologna), liberando sì un posto per la Coppa ma facendo scendere di un gradino le tre squadre (Varese, Sassari e ai piani alti Tortona) che hanno battuto i siciliani.

Librizzi e compagni però non possono controllare quanto accade laggiù e quindi sono chiamati anzitutto a fare il massimo possibile nei due turni rimanenti, non solo in orbita Final Eight ma anche per allontanare la zona pericolosa (senza Trapani ci sarebbe una sola retrocessione). Il primo appuntamento dice Napoli in casa, nel primo match del 2026 che è anche l’anticipo del 14° turno (sabato 3, ore 18,15); il secondo è una trasferta sul campo di Treviso, fanalino di coda, corsa ai ripari silurando coach Rossi e rimettendo in panchina l’antico avversario varesino Marcelo Nicola.

I campani sono a loro volta iscritti alla corsa ai primi otto posti: hanno 12 punti in classifica, una guida tecnica di un certo peso come l’ex bresciano Alessandro Magro, un nuovo sponsor (Guerri: azienda campana, settore energia) e soprattutto un parco giocatori dotato di buon talento. A partire dall’uomo guida sul parquet, Naz Mitrou-Long, fratello dell’ex biancorosso Elijah e atleta già capace di lasciare il segno in Italia (Brescia, Milano) e Grecia (Olympiacos) dopo alcuni anni in NBA. Il play è il miglior realizzatore dei biancoazzurri che però hanno pescato bene sul mercato americano aggiungendo l’ex veneziano Aamir Simms e Savion Flagg tra le ali, il folletto Rasir Bolton e l’altro esterno Ishmael El-Amin.

Un telaio che ricorda un po’ quello della Openjobmetis, molto vivace a livello di corsa e velocità e con lunghi funzionali al gioco scelto. I due principali sono l’americano Croswell e l’ex di turno Willy Caruso che hanno buone qualità ma che non sono specialisti del rimbalzo: per una volta quindi è Varese a partire con i favori del pronostico nella lotta sotto ai tabelloni (i biancorossi sono migliorati parecchio e ora si trovano al 10° posto) che sarà una chiave del match. Più palloni si recuperano, più azioni – meglio se veloci – si possono sviluppare in fase d’attacco sperando poi di limitare le perse e di graffiare con profitto dall’arco dei tre punti. Se Varese aprirà la scatola della difesa avversaria, come avvenuto a Trapani, ci sarà da divertirsi; altrimenti tutto sarà più complicato.

