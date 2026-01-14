Pellicini: “Solidarietà al cittadino aggredito nella sua casa a Lonate Pozzolo”
Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia, esprime solidarietà al cittadino vittima della rapina e rilancia il tema della legittima difesa in casa
«Solidarietà al cittadino di Lonate Pozzolo che, da quanto riportano le cronache, si è trovato costretto a difendersi dopo essere stato aggredito nella propria abitazione» – lo ha dichiarato Andrea Pellicini, deputato varesino di Fratelli d’Italia, in merito all’episodio avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 14 gennaio.
Secondo le prime informazioni, un gruppo di rapinatori si sarebbe introdotto in un’abitazione privata e, dopo un’aggressione violenta ai danni del proprietario, sarebbe stato messo in fuga. Uno dei malviventi, ferito, sarebbe stato poi lasciato davanti all’ospedale di Magenta, dove è deceduto poco dopo.
“Evidente la legittima difesa”
«L’accertamento dei fatti spetta alla magistratura – interviene Pellicini – ma dalle notizie emerse appare un caso evidente di legittima difesa. Non si può imputare nulla a una persona che, aggredita da malviventi nella propria abitazione e inevitabilmente in uno stato di turbamento, reagisce per difendersi».
A Pellicini fa eco Francesco Carbone, FdI Lonate Pozzolo: «Questo episodio è il risultato di anni di permissismo ideologico. In pieno giorno un cittadino si ritrova dei ladri in casa e viene aggredito e picchiato selvaggiamente: questo è il livello a cui siamo arrivati. C’è dispiacere per l’epilogo della vicenda, ma per fortuna, per una volta, a non uscirne nel peggiore dei modi non è stato il proprietario di casa. Ha ragione Dario Capezzone quando, con amara ironia, parla di “accoglioni”, riferendosi ai teorici dell’accoglienza senza regole; forse il vento sta cambiando».
