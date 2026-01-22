Roberto Fontana presenta “Le ninfe del Lago Lucente” al Chiostro di Voltorre

Al Chiostro di Voltorre a Gavirate la storia locale incontra il fascino della letteratura fantasy. Venerdì 30 gennaio alle 21:00 la Sala Capitolare ospita la presentazione de Le ninfe del Lago Lucente, l’ultima fatica letteraria di Roberto Fontana. L’opera trasporta i lettori sulle sponde del Lago Maggiore in un’epoca remota dove la realtà storica si intreccia con il mito.

Oltre alla possibilità di conoscere meglio il libro, l’incontro offrirà al pubblico un’esperienza legata all’immaginario tolkieniano. Fontana terrà infatti una dimostrazione dal vivo di calligrafia elfica spiegando le tecniche e l’estetica di questa forma di scrittura che ha incantato milioni di appassionati. I partecipanti scopriranno così la traduzione e la trascrizione del proprio nome nella lingua degli elfi: un ricordo personalizzato della serata.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti gli appassionati di narrativa e storia del territorio. Per raggiungere la sede è possibile utilizzare i parcheggi situati nelle immediate vicinanze del Chiostro. L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Varese e dal Comune di Gavirate.