Sogolow: “Le statistiche sono la base, ma una squadra si costruisce con le persone”

«La nostra scelta iniziale è partire dai dati. Poi, però, bisogna capire il confine tra l’importanza dei numeri e la parte personale, psicologica dei giocatori: valutare correttamente questi due aspetti è la soluzione migliore». Zachary “Zach” Sogolow, general manager della Pallacanestro Varese, ha raccontato alcuni retroscena del suo mestiere durante la 12a puntata di “Luci a Masnago”, trasmessa in diretta su Radio Materia e ora disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Nel corso dell’episodio – condotto come sempre da Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni – Sogolow ha toccato altri argomenti sia personali, come il proprio rapporto con il palazzetto o gli investimenti all’interno della Varese Sport and Enterteinment, sia legati alla squadra biancorossa. «Il “fuoco” che c’è a Masnago è impossibile da ignorare: è anche difficile spiegare ai miei amici americani come 5mila persone possano creare un ambiente più caldo di palazzetti con 18mila persone come a Philadelphia o Boston. Io ho lavorato per i 76ers che hanno una fans base molto ampia e calda ma non c’è confronto».

ASCOLTA LA PUNTATA (o cercala sulla tua piattaforma preferita)

Il gm ha risposto a una domanda sul playmaker Moody, tagliato alcune settimane fa: «Stefan ha perso fiducia in se stesso quando ha faticato a fare canestro e, di conseguenza, l’ha persa anche nel sistema di gioco e via via nell’allenatore e nei compagni. Ci ha provato, perché ha cercato di cambiare il proprio approccio per applicare quello che gli era richiesto dallo staff ma non è riuscito a farlo nei tempi che servivano».

Sull’altro americano ai margini delle rotazioni, Allerik Freeman, Sogolow ha spiegato che al momento resterà con la squadra perché «è un giocatore che in settimana lavora bene, è un professionista di alto livello che porta esperienza a una squadra con diversi giocatori ancora molto giovani».

Nella prima parte della puntata i tre conduttori hanno fatto il punto della situazione dopo la vittoria su Napoli, la terza consecutiva, che ha permesso alla Openjobmetis di puntare alla qualificazione alla Coppa Italia. Una situazione però resa complicata da quello che avverrà a Trapani (il cui destino pare segnato ma non si sa con quali tempistiche…), squadra battuta da Varese a fine dicembre. Se i siciliani giocassero con Trento sabato, Varese si qualificherebbe per le Final Eight vincendo a Torino ma avrebbe anche possibilità in caso di sconfitta (dipenderà dai risultati altrui). Se invece la Shark venisse estromessa, un successo in Veneto potrebbe non bastare.

La Nutribullet, affidata pochi giorni fa a coach Marcelo Nicola, è in difficoltà ma non va sottovalutata: la sfida tra Treviso e Varese del resto è ricca di aneddoti storici e di grandi campioni come quel Toni Kukoc che è stato citato da Francesco Brezzi, il quale ha ricordato alcune grandi giocate del croato sul parquet di Masnago. Infine è stato celebrato il grande Bob Morse che ha compiuto gli anni il 4 gennaio (QUI una fotogallery con le immagini dell’archivio di VareseNews).

