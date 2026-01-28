“That’s aMoore”: l’impatto di Tazé sul derby nella puntata di “Luci a Masnago”

Il derby vinto all’Allianz Cloud dalla Openjobmetis ha regalato una settimana di adrenalina e gioia ai tifosi della Openjobmetis, anche se poi la squadra sarà chiamata a confermarsi domenica prossima nel turno interno contro Reggio Emilia.

Il successo di lunedì sera sull’EA7 Milano però sarà al centro della prima parte di “Luci a Masnago”, la trasmissione di approfondimento che va in onda in diretta su Radio Materia (CLICCA QUI per ascoltare la radio) alle 14 di giovedì. La puntata del 29 gennaio si intitola “That’s aMoore” e prima di tutto riguarderà l’impatto del migliore in campo, Tazé Moore, sul clamoroso successo della Openjobmetis. (QUI le puntate precedenti).

Nella scaletta anche uno sguardo da parte dei tre conduttori (Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni) alla prossima avversaria, la Unahotels Reggio Emilia, e le consuete rubriche: “Capsula del tempo”, “Compleanni” e “La storia della settimana”.

L’ultima parte della trasmissione, quella dedicata all’ospite del giorno, vedrà protagonista Camilla Vescovi, volto giovane – e varesino – della comunicazione di Legabasket. Oltre a parlare del suo rapporto con il palazzetto di Masnago, Camilla (a destra nella foto di apertura) racconterà quali sono i suoi compiti all’interno di LBA e le emozioni di vivere da vicino il mondo del grande basket italiano.

Come di consueto, la puntata è aperta anche ai commenti dei tifosi/ascoltatori che possono inviare la propria opinione con un messaggio (audio o scritto) via WhatsApp al numero 353-4848857. Nel frattempo, se non lo avete già fatto, potete riascoltare l’ultimo episodio di “Dal Parquet”, l’altro podcast cestistico di VareseNews dedicato alla Openjobmetis e pubblicato dopo ogni partita della squadra di Kastritis. Lo trovate qui sotto.