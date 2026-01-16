Tre intossicati nella notte per un incendio al dormitorio di Como

Momenti di paura nella notte a Como per un incendio divampato all’interno di un edificio adibito a dormitorio per persone bisognose. L’allarme è scattato intorno all’1.30 in via Borgovico 150, presso l’ex caserma dei Carabinieri, dove le fiamme hanno interessato una porta e un bagno della struttura.

Sul posto è intervenuta rapidamente una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Como, partita dalla sede centrale di via Valleggio con un’autopompa e un modulo specifico per incendi in spazi ristretti. L’incendio è stato domato in breve tempo, evitando conseguenze più gravi.

A preoccupare è stato soprattutto il fumo denso che ha invaso i locali. Per questo i Vigili del Fuoco hanno disposto l’evacuazione precauzionale di tutte le persone presenti nella struttura, circa 40 ospiti, accompagnandole all’esterno in sicurezza e affidandole alle cure del personale sanitario del 118. Tra gli evacuati c’erano anche alcuni animali da compagnia, messi anch’essi in salvo.

Dopo lo spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno ispezionato accuratamente l’edificio, procedendo alla bonifica del terzo e quarto piano per consentire il rientro degli occupanti in condizioni di sicurezza. Il bilancio sanitario parla di tre persone rimaste intossicate dal fumo: due in modo lieve e una in codice giallo, trasportata all’ospedale Valduce dal 118, intervenuto con cinque ambulanze e tre mezzi di soccorso avanzato.

Sul posto hanno operato anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Como, con due pattuglie impegnate a garantire la sicurezza dell’area e degli operatori. I rilievi sono stati effettuati congiuntamente da Vigili del Fuoco e Carabinieri. L’intervento si è concluso intorno alle 3.20 con la completa messa in sicurezza dei locali e il rientro degli ospiti nelle rispettive stanze.