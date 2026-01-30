Una Notte tra i libri per i bambini alla primaria Settembrini di Velate
Bambini a scuola in pigiama venerdì 30 gennaio dalle ore 20 per l'iniiziativa promossa dall'Associazione genitori in collaborazione con Nati per leggere
Scuola aperta di venerdì sera alla primaria Settembrini di Velate che il 30 gennaio ospita la sua prima Notte tra i libri.
L’iniziativa, promossa in collaborazione con Associazione genitori e Nati per leggere, nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura tra i bambini e valorizzare la ricca biblioteca scolastica
L’evento è diviso in due momenti in base all’età. Il primo, dalle ore 20 alle 20.45, è dedicato ai bambini di prima e seconda elementare e futuri alunni della scuola. A seguire, dalle ore 21 alla 21.45, spazio ai bambini più grandi, delle classi terza, quarta e quinta.
Ad accogliere i bambini negli spazi della scuola di via Pontida un angolo morbido, calde tisane e i volontari di Nati per leggere con tanti albi illustrati da scoprire, leggere e guardare insieme.
La partecipazione è per tutti gratuita e si consiglia ai bambini di arrivare a scuola in pigiama e con il proprio peluche preferito tra le braccia.
