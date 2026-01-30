Una Notte tra i libri per i bambini alla primaria Settembrini di Velate

Scuola aperta di venerdì sera alla primaria Settembrini di Velate che il 30 gennaio ospita la sua prima Notte tra i libri.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Associazione genitori e Nati per leggere, nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura tra i bambini e valorizzare la ricca biblioteca scolastica

L’evento è diviso in due momenti in base all’età. Il primo, dalle ore 20 alle 20.45, è dedicato ai bambini di prima e seconda elementare e futuri alunni della scuola. A seguire, dalle ore 21 alla 21.45, spazio ai bambini più grandi, delle classi terza, quarta e quinta.

Ad accogliere i bambini negli spazi della scuola di via Pontida un angolo morbido, calde tisane e i volontari di Nati per leggere con tanti albi illustrati da scoprire, leggere e guardare insieme.

La partecipazione è per tutti gratuita e si consiglia ai bambini di arrivare a scuola in pigiama e con il proprio peluche preferito tra le braccia.