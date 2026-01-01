Visite in crescita a Natale nei centri storici della provincia di Varese: boom di stranieri e giovedì protagonista

Il mese di dicembre e Natale segnano un risultato positivo per i centri storici della provincia di Varese, che registrano una crescita complessiva del 5,2% delle visite rispetto allo stesso periodo del 2024. Dall’1 al 25 dicembre, le visite sono state 1.606.012, contro le 1.526.142 dell’anno precedente, con un incremento di quasi 80mila presenze. Un dato significativo, soprattutto se inserito in un contesto nazionale e regionale che continua a mostrare segnali di rallentamento delle nascite e dei consumi, ma che qui viene compensato da una rinnovata vitalità urbana.

L’analisi, realizzata attraverso la piattaforma di Analytics di Confcommercio provincia di Varese, prende in esame i centri storici di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino. Il dato cresce nonostante nel 2024 ci fosse una domenica in più e l’Immacolata fosse caduta di domenica, mentre nel 2025 l’8 dicembre feriale ha ampliato le occasioni di mobilità.

Cinque città, cinque dinamiche diverse

Luino è la città con la migliore performance percentuale: +29,3% di visite, trainata dalla vocazione turistica e dal ruolo strutturale del mercato. Gallarate segue con la crescita più consistente in valore assoluto dopo Luino: +35.581 visite, pari a +9,5%, confermandosi polo commerciale e di servizi.

Saronno cresce del +6,0%, grazie a un bacino interprovinciale ampio tra Varese, Como e Milano. Varese registra un incremento più contenuto (+2,8%), ma consolida il proprio ruolo di capoluogo attrattivo anche sul fronte internazionale. Busto Arsizio chiude con un dato sostanzialmente stabile (+0,3%), influenzato dalla scelta di distribuire molte iniziative natalizie nei quartieri, riducendo la concentrazione nel solo centro storico.

Il calendario cambia le abitudini

Il giorno che cresce di più è il giovedì, che segna un balzo del +21,5%, diventando una colonna portante del periodo natalizio, soprattutto a Gallarate e Busto Arsizio. Il sabato resta il giorno con i volumi più alti, in particolare a Varese e Gallarate. In calo invece la domenica (-15,3%), che perde peso sul totale delle visite, soprattutto nei centri più orientati ai servizi.

Più tempo in città e più ritorni

Non solo più visite, ma anche più tempo trascorso nei centri storici. La fascia di permanenza 1–2 ore resta la più diffusa (37,5%), mentre crescono in modo significativo le permanenze lunghe: +8,1% tra le 4 e le 6 ore e +10,2% tra le 6 e le 12 ore. Aumentano anche le visite brevi (30–60 minuti), segnale di un pubblico che torna più volte, generando nuova vitalità urbana.

Bacini più ampi e boom di stranieri

Le visite comunali restano la quota principale, ma crescono meno (+3,1%) rispetto a quelle regionali (+6,8%) e soprattutto nazionali (+9,4%), segno di un’attrattività che supera sempre più i confini locali. La provincia di Milano si conferma il primo bacino esterno, seguita da Como.

Sul fronte internazionale, gli stranieri crescono del +19,5%. La Svizzera resta al primo posto, ma il dato più sorprendente riguarda la Spagna, che raddoppia le presenze (+108%), diventando una componente strutturale dei flussi.

Capacità di spesa: poli urbani in evidenza

I dati sulla capacità di spesa sono coerenti con le previsioni nazionali di Confcommercio, che indicano un Natale 2025 più orientato a ristorazione, tempo libero ed esperienze. Busto Arsizio e Saronno mostrano una forte presenza di fasce medio-alte e alte, mentre Luino si caratterizza per una spesa media più contenuta, coerente con una vocazione turistica. Gallarate presenta un profilo equilibrato, Varese una maggiore incidenza delle fasce medio-basse, ma con una quota significativa di spesa elevata.

Nel complesso, i dati raccontano un Natale 2025 dinamico, con centri storici più vissuti, più aperti e sempre più capaci di intercettare flussi sovralocali. Un segnale incoraggiante per il commercio urbano e per la programmazione futura delle politiche economiche e territoriali della provincia di Varese.