A Castronno corsi gratuiti di italiano per stranieri

Prendono il via a Castronno i corsi gratuiti di lingua italiana rivolti a cittadini stranieri. Le lezioni si svolgeranno negli spazi di Materia, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, con percorsi articolati dal livello pre-A1 al B1.

I corsi si terranno il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. L’iniziativa rientra nel progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, promosso dal Ministero dell’Interno e cofinanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del piano regionale per la formazione linguistica dei cittadini di Paesi terzi.

A promuovere l’iniziativa sono CPIA1 Varese, Gruppo Smile e Caritas Castronno, con il patrocinio del Comune. Per informazioni: CPIA1 Varese (via Azimonti 50, Busto Arsizio – tel. 0331 630943 – www.cpia1varese.edu.it) e Caritas Castronno (351 9127040 – caritas.castronno@gmail.com)

Free Italian language courses in Castronno for foreign citizens

Free italian language courses are starting in Castronno for foreign citizens. Classes will take place at Materia, via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, and will cover levels from pre-A1 to B1.

Lessons will be held on wednesdays from 5.30 pm to 7.00 pm and on saturdays from 10.00 am to 12.00 pm. The initiative is part of the Asylum, Migration and Integration Fund (FAMI) 2021–2027, promoted by the Italian Ministry of the Interior and co-financed by the European Union within the regional plan for linguistic training of third-country nationals.

The courses are promoted by CPIA1 Varese, Gruppo Smile and Caritas Castronno, with the patronage of the Municipality. For information: CPIA1 Varese (via Azimonti 50, Busto Arsizio – tel. 0331 630943 – www.cpia1varese.edu.it) e Caritas Castronno (351 9127040 – caritas.castronno@gmail.com)

Cours gratuits d’italien à Castronno pour les citoyens étrangers

Des cours gratuits de langue italienne destinés aux citoyens étrangers débutent à Castronno. Les leçons auront lieu à Materia, via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, et couvrent les niveaux du pré-A1 au B1.

Les cours se tiendront le mercredi de 17h30 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. L’initiative s’inscrit dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) 2021–2027, promu par le Ministère italien de l’Intérieur et cofinancé par l’Union européenne, dans le cadre du plan régional de formation linguistique des ressortissants de pays tiers.

Les cours sont promus par le CPIA1 Varese, Gruppo Smile et Caritas Castronno, avec le patronage de la Commune. Pour informations: CPIA1 Varese (via Azimonti 50, Busto Arsizio – tel. 0331 630943 – www.cpia1varese.edu.it) e Caritas Castronno (351 9127040 – caritas.castronno@gmail.com)