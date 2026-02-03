Gallarate
A Gallarate il “Coro Divertimento Vocale”
Sabato 7 febbraio ore 21.00 teatro Condominio
Una serata dove la musica si fa strumento di sensibilizzazione sociale e sostegno concreto. Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Teatro Condominio “Vittorio Gassman” di via Teatro 5 a Gallarate aprirà le porte alla terza edizione di “Voci amiche in fiore”.
L’evento, organizzato dall’associazione “La Panchina dell’amicizia di Gio ODV” con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Gallarate, vedrà come protagonista il celebre Coro Divertimento Vocale, diretto dal Maestro Carlo Morandi.
Il valore dell’amicizia
Il concerto nasce con un obiettivo nobile: diffondere il valore dell’amicizia in occasione della giornata contro il Bullismo. Non si tratterà solo di una performance artistica, ma di un momento di riflessione collettiva su tematiche delicate che riguardano da vicino le nuove generazioni.