A Verbania una raccolta firme della Lega per il futuro dell’ospedale Castelli

A Verbania la Lega lancia la petizione “Salviamo il Castelli”. L’iniziativa, annunciata dal segretario cittadino Luigi Airoldi, punta a raccogliere firme per chiedere il rafforzamento dell’ospedale Castelli di Pallanza e garantirne la continuità assistenziale nei prossimi anni.

La proposta arriva nel pieno del dibattito sul futuro della sanità nel Vco e sulla prospettiva del nuovo ospedale a Piedimulera.

La posizione della Lega

A spiegare le ragioni della mobilitazione è lo stesso Airoldi: «L’assessore regionale Riboldi di FdI, che ha promesso la realizzazione dell’ospedale di Piedimulera, ha anche dichiarato che per il mantenimento del sito di Pallanza intende coinvolgere soggetti privati, sul modello del Coq di Omegna».

Secondo il segretario cittadino, i tempi per la costruzione del nuovo nosocomio sarebbero molto lunghi. «Visto che per il nuovo nosocomio, se mai nascerà, serviranno tra i 10 e i 15 anni e che i problemi della sanità locale sono tanti e irrisolti e non possono aspettare così tanto tempo, allora proponiamo che si inizi subito la ricerca di un partner privato affidabile e in grado di rafforzare l’ospedale di Verbania garantendogli, al contempo, lunga vita».

Ospedale pubblico, gestione privata

L’idea proposta dalla Lega è quella di mantenere il Castelli come struttura pubblica, ma con una gestione affidata a un soggetto privato. «Il Castelli, tanto per capirci, rimarrebbe pubblico, pagando il ticket come oggi, ma a gestione privata. L’obiettivo primario in questo momento è garantire la continuità assistenziale nei prossimi anni».

Un modello che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe assicurare servizi e stabilità in attesa di capire se e quando il nuovo ospedale di Piedimulera vedrà la luce.

Al via la raccolta firme

Per sostenere questa proposta, la Lega avvierà in città la raccolta firme “Salviamo il Castelli”. «Avvieremo in città la raccolta firme “Salviamo il Castelli”, con la consapevolezza di promuovere un’operazione di buon senso e la certezza di coinvolgere una grande parte della popolazione scontenta degli indirizzi dell’assessore Riboldi» – Luigi Airoldi, segretario cittadino Lega Vco –

Il primo gazebo è in programma a Verbania nel mese di marzo. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli su date e orari.