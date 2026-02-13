Varese News

A8, chiusure notturne e svincoli off-limits: il calendario dei lavori sulla Milano – Varese

Le misure riguarderanno l'autolaghi e il ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza

Nuove chiusure notturne in arrivo sulla A8 Milano-Varese e sul ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. I provvedimenti saranno adottati in modalità alternata tra lunedì 16 e sabato 21 febbraio, con diverse limitazioni a svincoli e rampe.

Notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio (21-5)
Sulla A8 sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa sono consigliati gli svincoli di Castellanza o Lainate Arese.
Sempre sulla A8 chiuso anche lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano (alternativa: Legnano) e lo svincolo di Busto Arsizio in entrata verso Varese (alternativa: Gallarate).

Notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio (21-5)
Chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa: verso Milano entrare a Cavaria, verso Varese entrare a Castronno.
Chiusa inoltre l’uscita di Busto Arsizio per chi proviene da Varese (alternative: Gallarate o Castellanza).
Sul ramo A60/A8 sarà chiusa, per chi proviene da via del Gaggiolo, l’immissione in A8 verso Milano: alternative Buguggiate o Castronno.

Notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio (21-5)
Sulla A8 sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A9 verso Como/Chiasso. In alternativa si consiglia di uscire a Castellanza e raggiungere la A9 entrando da Saronno. Chi supererà Castellanza dovrà proseguire obbligatoriamente verso Milano, uscire a Lainate e rientrare in A9 da Origgio.

Notte tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio (21-5)
Sul ramo A60/A8 sarà nuovamente chiusa, per chi proviene da via del Gaggiolo, l’immissione in A8 verso Milano. Alternative: Buguggiate o Castronno.

Venerdì 20 febbraio (1-5)
Sulla A8 sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A9 verso Como/Chiasso. In alternativa si consiglia di uscire a Lainate Arese e rientrare in A9 da Origgio. Chi supererà Lainate dovrà proseguire verso Varese, uscire a Legnano e rientrare in A9 da Saronno.

Notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio (22-5)
Chiuso lo svincolo di Busto Arsizio in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire a Castellanza o Gallarate.

Le chiusure previste tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio saranno effettuate in modalità alternata.

Pubblicato il 13 Febbraio 2026
