A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne per trasporti eccezionali
Martedì notte interventi sulla superstrada: diversi tratti chiusi per sette ore. Ecco i percorsi alternativi
Notte di disagi in arrivo per chi dovrà percorrere l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 10 febbraio alle 5 del mattino di mercoledì 11 febbraio saranno adottati importanti provvedimenti di chiusura che interesseranno diversi tratti della superstrada.
I tratti chiusi
In particolare, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine italo-svizzero. Contemporaneamente, sarà interdetto anche il tratto tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, in direzione Lainate.
A causa di queste chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà completamente inaccessibile in entrata, sia verso Lainate che verso Chiasso. Rimane invece regolarmente transitabile, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, il ramo di allacciamento sulla A9.
I percorsi alternativi
Chi è diretto verso Chiasso dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Como Centro e proseguire lungo la viabilità ordinaria in direzione della dogana cittadina. Per raggiungere Lainate e Milano da Lago di Como, dopo l’uscita obbligatoria sarà necessario percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A9 a Fino Mornasco.
Gli automobilisti che intendono entrare in autostrada a Como Centro verso Lainate dovranno utilizzare il casello di Fino Mornasco, mentre chi deve entrare a Como Centro in direzione Chiasso dovrà seguire le indicazioni verso il confine lungo la viabilità ordinaria.
Come restare informati
Gli aggiornamenti sulla viabilità saranno disponibili attraverso i collegamenti di RTL102.5, RTL102.5 Traffic e Rai Isoradio, le trasmissioni di Canale5 e La7, l’app “Autostrade per l’Italia” disponibile su Android e Apple, il sito autostrade.it, i pannelli a messaggio variabile e il network TV Infomoving nelle aree di servizio. Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.
