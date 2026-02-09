Aism torna nelle piazze: con una Gardenia puoi fermare la Sclerosi Multipla

Un fiore per sostenere la ricerca e per non lasciare solo chi combatte contro una malattia cronica e imprevedibile. Anche quest’anno, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, torna l’appuntamento con “Bentornata Gardenia”, la storica campagna di solidarietà promossa da AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

La scelta della gardenia non è casuale: la sclerosi multipla è una malattia che colpisce le donne in misura doppia rispetto agli uomini. Spesso la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni, in una fase della vita piena di progetti, sogni e sfide professionali. Proprio per questo, AISM ha voluto che questo fiore diventasse il simbolo della lotta per un mondo libero dalla SM.

Dove donare nel Varesotto

I volontari della sezione provinciale di Varese saranno presenti in numerosi punti di raccolta, dai centri storici ai sagrati delle chiese, fino ai centri commerciali del territorio. Con una donazione minima di 15 euro, sarà possibile portare a casa una pianta di gardenia o di ortensia e, contemporaneamente, finanziare i progetti della Fondazione FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla).

Perché è importante partecipare

I numeri dell’emergenza restano alti: in Italia sono circa 140.000 le persone che convivono con questa patologia. La raccolta fondi è fondamentale per:

Sostenere la ricerca scientifica: L’obiettivo è trovare cure definitive e migliorare le terapie esistenti per rallentare la progressione della malattia.

Garantire i servizi sul territorio: Supporto psicologico, assistenza domiciliare, trasporto e consulenza legale per chi deve affrontare le sfide quotidiane legate alla disabilità.

Sensibilizzare l’opinione pubblica: Per abbattere i pregiudizi e promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con SM.

“Ogni gardenia venduta è un passo in più verso la cura,” ricordano i volontari varesini, che invitano i cittadini a dimostrare ancora una volta la grande generosità della nostra provincia.