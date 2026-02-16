Al Cinema Teatro Prealpi di Saronno il monologo di Vera Gheno contro i modelli imposti di normalità

Giovedì 26 febbraio alle 21 il Nuovo Cinema Prealpi di Saronno ospita Vera Gheno con il monologo “Nessunə è normale”, una riflessione sul concetto di normalità e sui meccanismi culturali e linguistici che spesso finiscono per escludere chi non rientra nei modelli dominanti.

L’incontro – che si svolge nell’ambito della programmazione del festival Filosofarti – segna il debutto teatrale dell’autrice, sociolinguista e divulgatrice, dopo anni di attività accademica, libri di successo e una presenza seguita tra social network e conferenze. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Helianto e dal Comune di Saronno, assessorato alle Pari opportunità.

Mettere in discussione la “normalità”

Al centro della serata c’è una domanda semplice e allo stesso tempo scomoda: che cosa significa essere “normali”? Nel suo monologo Vera Gheno smonta i presupposti culturali, linguistici e sociali che stanno alla base di questo concetto, mostrando come la società tenda a imporre modelli normativi su corpo, identità, comportamenti e linguaggio.

Un sistema di aspettative che, spesso in modo automatico, finisce per lasciare ai margini chi non vi si riconosce.

Attraverso esempi personali, riferimenti culturali e un uso consapevole e accurato della lingua, Vera Gheno propone un cambio di prospettiva: non adattarsi a una normalità prestabilita, ma creare spazi in cui ogni individualità possa esprimersi senza stigma.

Un invito al pensiero critico

“Nessunə è normale” diventa così un invito a disinnescare i meccanismi di giudizio e di esclusione basati su una presunta norma condivisa. Il monologo punta a smascherare la natura artificiale e mutevole del concetto di normalità, valorizzando diversità, inclusione e pensiero critico.

L’ingresso è gratuito ma è consigliato prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite a questo link