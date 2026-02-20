Al Quarto Stato l’ultimo concerto (lombardo) del Camper delle Berve

Il Camper delle Berve è pronto per la sua ultima fermata, per lo meno sui palchi Varesotto. Il quartetto si congeda dal pubblico con un appuntamento fissato per venerdì 27 febbraio alle 21:30 al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo.

La formazione, che vede sul palco Lila Madrigali, Duilio Garzolino, Gianni Carrara e Samuele Roncaglia, propone un originale pastiche in grado di supere il concetto di genere musicale, fondendo lingue, flessioni dialettali toscane, teatro, musica di carattere di popolare, pop e folk. Tra bouzouki, chitarre e violino, i brani originali come Dive Deeper e Castellinaria si intrecciano a brevi scene recitate e intermezzi in rima, alimentando e fondendo in maniera originale quella cifra teatrale e fiabesca che caratterizzano le loro performance.

Con la data di Cardano la formazione conclude il proprio percorso dal vivo sul nostro territorio. «Il Camper delle Berve saluta la Lombardia per disperdersi nell’etere e condensarsi laddove serva», spiegano i musicisti, annunciando che l’attività proseguirà d’ora in avanti sulle piattaforme digitali. «Il viaggio continua su tutte le piattaforme più popolari di stream musicali: abbiamo ziliioni di brani da farvi ascoltare, inclusi inediti che potrete apprezzare in anteprima».

Per noi di VareseNews si tratta di un saluto (e l’augurio di buon viaggio verso la Toscana) a degli amici di vecchia data. Il legame con il gruppo si è consolidato anche nelle tappe ospitate a Materia, lo spazio della testata a Castronno, dove si sono esibiti lo scorso novembre e ancora lo scorso 31 gennaio in occasione della festa di compleanno dello spazio. Un rapporto che affonda le radici nella storia dei componenti, con Lila Madrigali e Duilio Garzolino già protagonisti a Castronno con i Polverfolk.

Buon viaggio al Camper e ai suoi passeggeri: ci si sente sul web, in attesa che il motore torni a girare per qualche nuova avventura. Grazie mille per i momenti passati insieme!

