Al Quarto Stato l’ultimo concerto (lombardo) del Camper delle Berve
Venerdì 27 febbraio il quartetto capitanato da Lila Madrigali e Duilio Garzolino approda a Cardano al Campo per un congedo speciale dai palchi della regione. "Il viaggio prosegue online, abbiamo zilioni di brani da farvi ascoltare"
Il Camper delle Berve è pronto per la sua ultima fermata, per lo meno sui palchi Varesotto. Il quartetto si congeda dal pubblico con un appuntamento fissato per venerdì 27 febbraio alle 21:30 al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo.
La formazione, che vede sul palco Lila Madrigali, Duilio Garzolino, Gianni Carrara e Samuele Roncaglia, propone un originale pastiche in grado di supere il concetto di genere musicale, fondendo lingue, flessioni dialettali toscane, teatro, musica di carattere di popolare, pop e folk. Tra bouzouki, chitarre e violino, i brani originali come Dive Deeper e Castellinaria si intrecciano a brevi scene recitate e intermezzi in rima, alimentando e fondendo in maniera originale quella cifra teatrale e fiabesca che caratterizzano le loro performance.
Con la data di Cardano la formazione conclude il proprio percorso dal vivo sul nostro territorio. «Il Camper delle Berve saluta la Lombardia per disperdersi nell’etere e condensarsi laddove serva», spiegano i musicisti, annunciando che l’attività proseguirà d’ora in avanti sulle piattaforme digitali. «Il viaggio continua su tutte le piattaforme più popolari di stream musicali: abbiamo ziliioni di brani da farvi ascoltare, inclusi inediti che potrete apprezzare in anteprima».
Per noi di VareseNews si tratta di un saluto (e l’augurio di buon viaggio verso la Toscana) a degli amici di vecchia data. Il legame con il gruppo si è consolidato anche nelle tappe ospitate a Materia, lo spazio della testata a Castronno, dove si sono esibiti lo scorso novembre e ancora lo scorso 31 gennaio in occasione della festa di compleanno dello spazio. Un rapporto che affonda le radici nella storia dei componenti, con Lila Madrigali e Duilio Garzolino già protagonisti a Castronno con i Polverfolk.
Buon viaggio al Camper e ai suoi passeggeri: ci si sente sul web, in attesa che il motore torni a girare per qualche nuova avventura. Grazie mille per i momenti passati insieme!
LEGGI ANCHE
Strumenti dal mondo, teatro e favole toscane: il viaggio del Camper delle Berve ha fatto tappa a Materia
Il suo teatro-canzone senza confini: il “Camper delle Berve” a Materia
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.