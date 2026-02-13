Varese News

Varese Laghi

Alcune scene del film “Franco Battiato. Il lungo viaggio” sono state girate al sacro Monte di Varese

Il film dedicato alla vita del cantautore, interpretato da Dario Aita, è uscito al cinema il 2 febbraio e sarà trasmesso in prima serata su Rai 1

Generico 09 Feb 2026

Il Sacro Monte di Varese torna sul grande schermo. Alcune scene del film “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, dedicato alla vita del cantautore siciliano, sono state girate lungo il Viale delle Cappelle, uno dei luoghi più iconici e spirituali della città.

La notizia è stata diffusa attraverso la newsletter del Sacro Monte, che segnala la presenza del complesso varesino nella pellicola diretta da Renato De Maria e interpretata da Dario Aita nel ruolo di Battiato.

Il Viale delle Cappelle scelto per l’atmosfera spirituale

Il regista ha scelto il Sacro Monte per l’atmosfera raccolta e contemplativa che caratterizza il luogo, in sintonia con il tono del film e con il percorso umano e artistico di Franco Battiato.

Le riprese lungo il Viale delle Cappelle valorizzano uno dei siti più suggestivi della provincia, patrimonio Unesco, spesso scelto come scenario per produzioni cinematografiche e televisive proprio per la sua forte identità visiva e spirituale.

In sala e in tv

Il film è arrivato nelle sale cinematografiche il 2 febbraio. L’appuntamento televisivo è invece fissato per domenica 1° marzo, quando “Franco Battiato. Il lungo viaggio” sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 e disponibile anche su RaiPlay.

Un’occasione per il pubblico di tutta Italia di rivedere sullo schermo uno scorcio del Sacro Monte di Varese, intrecciato al racconto della vita di uno dei più importanti artisti italiani.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.