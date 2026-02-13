Alcune scene del film “Franco Battiato. Il lungo viaggio” sono state girate al sacro Monte di Varese

Il Sacro Monte di Varese torna sul grande schermo. Alcune scene del film “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, dedicato alla vita del cantautore siciliano, sono state girate lungo il Viale delle Cappelle, uno dei luoghi più iconici e spirituali della città.

La notizia è stata diffusa attraverso la newsletter del Sacro Monte, che segnala la presenza del complesso varesino nella pellicola diretta da Renato De Maria e interpretata da Dario Aita nel ruolo di Battiato.

Il Viale delle Cappelle scelto per l’atmosfera spirituale

Il regista ha scelto il Sacro Monte per l’atmosfera raccolta e contemplativa che caratterizza il luogo, in sintonia con il tono del film e con il percorso umano e artistico di Franco Battiato.

Le riprese lungo il Viale delle Cappelle valorizzano uno dei siti più suggestivi della provincia, patrimonio Unesco, spesso scelto come scenario per produzioni cinematografiche e televisive proprio per la sua forte identità visiva e spirituale.

In sala e in tv

Il film è arrivato nelle sale cinematografiche il 2 febbraio. L’appuntamento televisivo è invece fissato per domenica 1° marzo, quando “Franco Battiato. Il lungo viaggio” sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 e disponibile anche su RaiPlay.

Un’occasione per il pubblico di tutta Italia di rivedere sullo schermo uno scorcio del Sacro Monte di Varese, intrecciato al racconto della vita di uno dei più importanti artisti italiani.