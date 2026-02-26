Alla Fondazione Marcello Morandini di Varese un pomeriggio speciale tra arte e dialogo generazionale

Un pomeriggio dedicato all’arte contemporanea e al dialogo tra generazioni è in programma venerdì 6 marzo alla Fondazione Marcello Morandini di Varese. A partire dalle 17 si inaugura la terza Residenza d’Artista con ANY WAN, seguita dalla presentazione del nuovo catalogo della Fondazione e, alle 18.30, dalla conferenza della storica e critica d’arte Elena Pontiggia. Un’occasione per approfondire la ricerca di Antonio Calderara e per scoprire nuove prospettive artistiche in un luogo simbolo dell’astrazione geometrica.

La terza Residenza d’Artista: ANY WAN in dialogo con Morandini e Calderara

Protagonista della giornata è ANY WAN, pittore e sperimentatore invitato a confrontarsi con l’eredità artistica di Marcello Morandini e Antonio Calderara. Dopo un periodo di permanenza in Fondazione, durante il quale ha approfondito la ricerca dei due maestri, l’artista ha realizzato una serie di opere direttamente ispirate al luogo e al suo contesto.

«Nel contesto della Residenza d’Artista, ho portato il mio lavoro incentrato su un’idea di unione tra le persone nonostante le diversità», afferma ANY WAN. Un percorso che si traduce in un dialogo silenzioso tra generazioni, accomunate da una tensione verso la luce, la misura e l’essenzialità.

Se in Calderara la luce dissolve progressivamente la figura fino a trasformarla in vibrazione cromatica, e in Morandini la geometria costruisce spazi rigorosi, in ANY WAN il segno diventa trama relazionale e orizzonte interiore. I suoi tratti ravvicinati, privi di gerarchia cromatica e spesso impreziositi dalla presenza dell’oro, si dispongono sulla superficie come segni di una convivenza possibile, evocando appartenenza e responsabilità condivisa.

La mostra con le opere realizzate durante la Residenza resterà visitabile fino al 26 aprile 2026. L’ingresso all’inaugurazione è aperto a tutti, con accesso contingentato in base all’affluenza, e sarà seguito da un rinfresco.

Il nuovo catalogo dedicato ad Antonio Calderara

Nel corso del pomeriggio sarà presentato anche il nuovo catalogo della Fondazione Marcello Morandini, dedicato alla mostra temporanea “Antonio Calderara: Riti di passaggio” e alle attività correlate. Il volume sarà disponibile all’acquisto a partire dallo stesso giorno presso la Fondazione.

Un progetto editoriale che documenta e approfondisce il percorso espositivo, offrendo strumenti di lettura e interpretazione dell’opera di Calderara, artista centrale nel panorama dell’astrazione italiana del Novecento.

La conferenza di Elena Pontiggia

Alle 18.30 è in programma il secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicati ad Antonio Calderara, con l’intervento di Elena Pontiggia, storica e critica d’arte tra le voci più autorevoli nel panorama italiano.

La partecipazione alla conferenza è gratuita, con prenotazione consigliata per via dei posti limitati. Un’occasione di approfondimento che arricchisce ulteriormente la giornata, offrendo al pubblico strumenti critici per comprendere il dialogo tra luce, forma e spiritualità che attraversa le opere di Calderara e, in modo diverso, anche la ricerca contemporanea di ANY WAN.

Informazioni e orari

La Fondazione Marcello Morandini si trova in via Francesco del Cairo 41 a Varese.

Il museo è aperto:

Giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Da venerdì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.fondazionemarcellomorandini.com o scrivere a info@fondazionemarcellomorandini.com.

Un pomeriggio che intreccia esposizione, editoria e approfondimento critico, confermando la Fondazione come spazio vivo di ricerca e confronto nel panorama culturale varesino.