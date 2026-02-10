Varese News

Gallarate/Malpensa

Arrivano le condanne per il furto a Malpensa da 240 mila euro ai danni di Fabio Capello

I fatti avvenuti nell’estate del 2017: nei bagagli collane e preziosi di Buccellati e Cartier. Nei guai gli esecutori e i ricettatori

fabio capello

Arrivano le condanne per il furto di preziosi nelle valigie di Fabio Capello e signora: in viaggio a Malpensa vennero derubati di un trolley, a quanto pare dimenticato su un marciapiede dello scalo. Le indagini, partite dopo la denuncia sporta dall’ex calciatore e allenatore, portarono al processo nel quale sono state chieste condanne per gli imputati da parte della titolare dell’inchiesta, la Sostituta procuratrice Nadia Calcaterra.

È di oggi, martedì, la decisione del giudice Roberto Falessi che ha condannato quattro dei cinque ricettatori finiti a giudizio a Busto Arsizio a pene detentive fra i due anni e mezzo e i tre anni di reclusione, mentre il quinto imputato è stato stralciato dal procedimento principale e portato di fronte al giudice competente per territorio, cioè Novara.

Degli altri due soggetti implicati nella vicenda e accusati di furto, uno ha patteggiato a 5 mesi, l’altro è stato condannato a un anno con rito abbreviato.

Il “caso” Capello arrivò all’onore delle cronache quasi dieci anni fa, certamente per via della persona offesa – conosciutissimo mister di squadre dal blasone globale quali Milan, Roma e Real Madrid – ma anche per l’importanza del furto, tecnicamente commesso a Ferno il 4 maggio 2017.

Dalle ricostruzioni emerse ai tempi, risultò infatti che Capello, di ritorno dalla Germania, dimenticò sul marciapiede il trolley pieno di preziosi, allontanandosi a bordo di un taxi in direzione Lugano, sua residenza.

Nella valigia c’erano collane in platino e diamanti, orologi Cartier, bracciali della medesima marca, orecchini con rubino, un anello di Buccellati, collane di perle scaramazze, portadocumenti griffati, due iPhone, un Apple Watch, un Buddha in corallo e un libro di Camilleri. Valore complessivo: 240mila euro.

Dopo la denuncia partirono le indagini, che riuscirono a risalire ai sospettati, poi finiti a giudizio nel quale testimoniò in aula anche lo sesso allenatore.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.