Ciclista investito in viale delle rimembranze a Busto Arsizio
Ripercussioni sul traffico cittadino per un incidente, verificatosi dopo le 18, che ha coinvolto un sessantenne a Busto Arsizio. L'uomo è stato soccorso in codice giallo
Un investimento stradale ha richiesto l’intervento in codice giallo dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi a Busto Arsizio. L’allarme è scattato alle 18:10, quando è stata segnalata la presenza di un uomo a terra lungo viale Rimembranze, all’altezza del civico 9.
Secondo le prime informazioni raccolte, a rimanere coinvolto è un ciclista di 60 anni. La dinamica dell’impatto è al vaglio delle autorità intervenute sul posto per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Per prestare le prime cure all’uomo, la centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio.
Oltre al personale sanitario, sono stati allertati gli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio, incaricati di gestire la viabilità e di effettuare i rilievi necessari a stabilire le responsabilità dell’accaduto. L’incidente, avvenuto in un orario di punta per il rientro, sta causando alcune ripercussioni sul traffico locale. Si segnalano rallentamenti nel tratto di viale Rimembranze interessato dalle operazioni di soccorso, ancora identificate come missione in corso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.