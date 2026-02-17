Ciclista investito in viale delle rimembranze a Busto Arsizio

Un investimento stradale ha richiesto l’intervento in codice giallo dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi a Busto Arsizio. L’allarme è scattato alle 18:10, quando è stata segnalata la presenza di un uomo a terra lungo viale Rimembranze, all’altezza del civico 9.

Secondo le prime informazioni raccolte, a rimanere coinvolto è un ciclista di 60 anni. La dinamica dell’impatto è al vaglio delle autorità intervenute sul posto per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Per prestare le prime cure all’uomo, la centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio.

Oltre al personale sanitario, sono stati allertati gli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio, incaricati di gestire la viabilità e di effettuare i rilievi necessari a stabilire le responsabilità dell’accaduto. L’incidente, avvenuto in un orario di punta per il rientro, sta causando alcune ripercussioni sul traffico locale. Si segnalano rallentamenti nel tratto di viale Rimembranze interessato dalle operazioni di soccorso, ancora identificate come missione in corso.