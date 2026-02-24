Colonnine per le auto elettriche e ristrutturazione delle poste di Angera

L’ufficio postale di Angera cambia volto per diventare un hub di servizi digitali al passo con le necessità dei centri sotto i 15.000 abitanti. Il Comune lacustre è stato infatti inserito tra gli enti selezionati per il Progetto Polis, un’iniziativa di Poste Italiane che punta ad abbattere le barriere tecnologiche nei piccoli comuni. Gli interventi in via Cadorna comporteranno una vera e propria ristrutturazione dello stabile per offrire prestazioni migliori e spazi di lavoro rinnovati.

I lavori di riqualificazione infrastrutturale inizieranno entro la fine di aprile e avranno una durata stimata di circa sei mesi . Per permettere l’esecuzione del cantiere, lo stabile rimarrà chiuso temporaneamente al pubblico . Al termine del percorso, gli utenti troveranno ambienti conformi agli standard di inclusività, dotazioni self-service di ultima generazione e nuove infrastrutture digitali .

La sindaca Marcella Androni ha precisato di aver interpellato l’azienda per gestire i possibili disagi: «A inizio febbraio abbiamo scritto a Poste Italiane per una delucidazione in merito alle tempistiche e alle modalità di sviluppo del progetto . Abbiamo riportato le preoccupazioni rispetto alla garanzia del servizio al cittadino, ottenendo una risposta da Poste Italiane con rassicurazioni in merito: verrà individuato un ufficio postale di un Comune limitrofo, a cui i cittadini potranno rivolgersi per il tempo di chiusura della struttura di Angera, garantendo così continuità di servizio» .

Parallelamente alla ristrutturazione dell’ufficio, l’amministrazione comunale ha approvato in Giunta l’installazione di due colonnine di ricarica per veicoli elettrici . I dispositivi saranno posizionati in aree pubbliche nei prossimi mesi e la loro gestione tecnica sarà affidata a Plenitude per i prossimi dieci anni .