Crescono ancora i servizi dell’associazione “Dai una mano” di Malnate: nel 2025 oltre 4mila interventi sul territorio

Anche nel 2025 i numeri dell’associazione “Dai una mano” di Malnate confermano un trend positivo che dura ormai da sei anni consecutivi. Dalla sua fondazione nel 2019, l’associazione di volontariato – attiva principalmente nel trasporto sociale, ma anche nei servizi di compagnia e nel supporto logistico a anziani, disabili, minori e persone in difficoltà – continua a registrare una crescita costante delle attività svolte sul territorio di Malnate e dei comuni limitrofi.

I numeri del 2025

Grazie alle convenzioni attive con i Comuni di Malnate, Cantello, Induno Olona, Binago e Bisuschio, oltre che con diversi enti e realtà private (tra cui La Residenza, La Solidarietà, RSA Don Gnocchi e AIL), nel corso del 2025 sono stati effettuati 4.615 servizi, con una media di circa 90 interventi a settimana.

Un dato in aumento di 404 servizi rispetto al 2024, pari a un incremento del 9,58%. Crescono in modo significativo anche i chilometri percorsi, che raggiungono quota 89.990, con un aumento di 21.872 chilometri (+32%). Complessivamente, i volontari hanno dedicato 6.866 ore allo svolgimento delle attività.

Numeri che raccontano l’impegno di un gruppo di volontari che rappresenta il vero cuore dell’associazione, riconosciuto dall’utenza per professionalità, puntualità e precisione.

L’associazione dispone attualmente di otto mezzi, di cui tre elettrici, due autovetture attrezzate con pedane per il trasporto di persone con disabilità motoria e un pulmino. I dati completi saranno presentati e commentati nella prossima assemblea dei soci, chiamata ad approvare il bilancio e a eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, al termine del mandato triennale dell’attuale.

La presidente Marica Lamera ha ricordato con orgoglio le numerose iniziative che hanno visto impegnata l’associazione nel corso del 2025, grazie al contributo dei volontari. Tra queste, la Festa cittadina, Colori e Sapori d’Autunno e la collaborazione con AIRC, che ha confermato “Dai una mano” come punto di riferimento sul territorio varesino per eventi come la vendita delle azalee e delle arance.

“Il bene comune si costruisce insieme”

Un passaggio sentito è stato dedicato al ricordo di Maurizio Ghiraldi, scomparso lo scorso 19 dicembre, socio fondatore e anima dell’associazione. Il suo contributo è stato determinante per la crescita della realtà malnatese. A lui è legata una frase che ne riassume lo spirito:

«Il bene comune si costruisce insieme, con gesti concreti e con quell’umanità che rende speciale ogni servizio offerto».

Uno sguardo al futuro

Il 2026 si è aperto nel segno della continuità. Il Consiglio Direttivo ribadisce l’impegno a consolidare e migliorare le attività già avviate, mantenendo al centro del progetto le persone più fragili e il sostegno concreto al territorio. Un percorso che continua nel segno della partecipazione e della solidarietà, valori che da sempre caratterizzano l’associazione “Dai una mano” di Malnate.

Per restare aggiornati sulle attività dell’associazione si può chiamare il 351 9007008 oppure scrivere alla mail daiunamanoass@gmail.com.