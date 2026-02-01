Cultura, musica e salute: il febbraio della Galleria Boragno a Busto Arsizio
Cinque appuntamenti imperdibili nel cuore del centro storico: dai rifugi dedicati alle donne ai 40 anni del Live Aid, fino all'antropologia e ai dibattiti sulla prevenzione sanitaria
La Galleria Boragno, negli spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio, inaugura il mese di febbraio con un calendario fitto di incontri che spaziano dalla letteratura di montagna alla storia della musica, fino alla riflessione sociale e alla salute.
Il primo appuntamento è per giovedì 5 febbraio alle 21:00 con la rassegna “APPIGLI”. Camilla Anselmi presenterà “Dov’è il mio cuore”, un viaggio tra i rifugi e i bivacchi italiani intitolati a figure femminili. L’incontro, moderato da Pamela Lainati, esplora il legame tra identità e memoria nei luoghi d’alta quota.
Venerdì 6 febbraio alle 18:00 si cambia registro con il “Jukebox globale”: Aldo Pedron e Angelo Negri racconteranno i 40 anni del Live Aid. Un dialogo arricchito dalla musica dal vivo di Cris Mantello e seguito da un aperitivo, per rivivere il concerto che ha segnato un’epoca.
Il weekend prosegue sabato 7 febbraio alle 18:00 con un viaggio antropologico in Bosnia-Erzegovina. Giacomo Boragno presenterà “Vasche e martello” di Gianluca Candiani, un lavoro unico sulle miniere artigianali di Zenica e sulla lotta per un lavoro dignitoso in un paese in transizione.
Domenica 8 febbraio alle 16:00 spazio alla poesia con Gian Luigi Caron e la sua raccolta “Far finta di essere Sani durante l’Apocalisse di Giovanni”. Un confronto visionario tra versi danteschi e contemporaneità, condotto con Anna Maria Folchini Stabile e Paola Surano.
Infine, venerdì 13 febbraio alle 17:30, torna la rassegna “Donne in salute”. Il dott. Antonio Tori e la dott.ssa Sabina Pellizzari affronteranno il tema della malattia emorroidaria nell’incontro “L’uscita segreta”, per fare chiarezza su diagnosi e rimedi corretti contro i rischi dell’autodiagnosi online.
Info utili: Tutti gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita. Per le conferenze sulla salute è consigliata l’iscrizione a: galleriaboragno.bustoarsizio@gmail.com. Informazioni al numero: 340-4233019.
