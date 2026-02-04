Da Kharkiv a Malpensa, l’abbraccio della comunità ucraina all’atleta Sydorko

Mentre la Fiamma Olimpica attraversava le nostre città, l’aeroporto di Malpensa è diventato il palcoscenico di un’accoglienza speciale: al terminal 1 è atterrata Yelyzaveta Sydorko, l’atleta di short track designata per portare la bandiera ucraina durante la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali.

Ad attendere l’atleta e il suo allenatore, Vitalii Syvak, si è riunita la comunità ucraina del territorio, su iniziativa di Oksana Tkachuk-Trapani – presidente dell’associazione “Regala un sorriso – UKR APS” – e accompagnata da padre Volodymyr.

Tra striscioni colorati e il canto dell’inno nazionale, l’emozione si è fatta tangibile quando la Sydorko ha incrociato lo sguardo di Yevheniia Koveha, una rifugiata arrivata in Italia proprio da Kharkiv, la città dell’atleta che ancora oggi vive sotto l’incubo dei bombardamenti.

«Olimpionici ucraini! Oggi non accogliamo solo degli sportivi, accogliamo la forza, la dignità e l’indomabilità dell’Ucraina – ha detto Oksana Tkachuk-Trapani -. Che ogni vostro passo su questa terra senta la nostra gratitudine, ogni sguardo il nostro orgoglio, ogni respiro il sostegno di milioni di cuori che battono insieme a voi. Voi portate nel mondo non solo lo spirito sportivo, ma anche la verità su un’Ucraina coraggiosa, resistente e invincibile. Vi auguriamo fiducia, serenità interiore, fede in voi stessi e la protezione di Dio. Che la forza della vostra terra vi accompagni in ogni gara. Siamo con voi. Crediamo in voi. Siamo fieri di voi.»