Snoop Dogg accende la festa: un altro bagno di folla per la fiamma olimpica nel Basso Varesotto

Dopo il bagno di folla dello scorso 14 gennaio a Varese, mercoledì 4 febbraio 2026 rimarrà nella memoria delle comunità del Basso Varesotto e dell’Altomilanese come una giornata di grande partecipazione civile e di entusiasmo collettivo per il passaggio della Fiamma Olimpica nel viaggio verso Milano-Cortina 2026.

La 59ª tappa del percorso simbolico della torcia, che ha già attraversato oltre 70 città italiane, ha interessato in sequenza Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza, Legnano e Saronno prima di dirigersi verso Monza e le tappe successive.

Gallarate: il calore della folla e un ospite d’eccezione

La mattinata è iniziata nel centro di Gallarate, dove migliaia di cittadini si sono radunati per assistere al passaggio della Fiamma. Nel cuore della città, in un clima di grande partecipazione, è stata una figura internazionale a catalizzare l’attenzione: Snoop Dogg, celebre artista statunitense, ha infatti corso come tedoforo tra le vie principali, accompagnato da un bagno di folla e applausi (LE FOTO).

La presenza dell’artista, oltre a impreziosire la tappa gallaratese, ha trasformato il passaggio della torcia in un momento di coinvolgimento mediatico, con immagini e video rimbalzati rapidamente sui social, contribuendo ad amplificare l’eco dell’iniziativa a livello nazionale.

Non c’era solo il grande rapper americano a Gallarate a portare la fiamma olimpica: il passaggio di testimone è avvenuto con chef Davide Oldani, proprietario del ristorante stellato D’O a Cornaredo e volto televisivo.

Il percorso cittadino ha visto le vie principali animate da spettatori di ogni età, con famiglie, studenti e sportivi che hanno salutato la carovana olimpica e i tedofori in transito.

Busto Arsizio e Castellanza: entusiasmo tra scuole e comunità

Dal centro di Gallarate, la Fiamma ha raggiunto Busto Arsizio, accolto da una folla numerosa fin dalle prime ore del pomeriggio. A fare da protagonisti nel tratto bustocco della staffetta sono stati Ugo Mask e Loretta Grace, influencer e sportivi che hanno corso tra le strade cittadine sostenuti da cori, bandiere e striscioni (LE FOTO).

La presenza di studenti delle scuole superiori, società sportive locali e famiglie ha confermato come l’evento sia stato percepito non solo come un passaggio simbolico, ma come un’occasione di aggregazione per l’intera comunità.

La tappa successiva ha interessato Castellanza, che ha visto anch’essa il passaggio della torcia lungo un itinerario concordato con la viabilità cittadina per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Legnano: bagno di folla e partecipazione civica

Nel tardo pomeriggio la Fiamma ha raggiunto Legnano, dove i residenti e le autorità locali si sono stretti lungo il percorso per salutare il simbolo olimpico. Come riportato dai cronisti sul posto, si è trattato di un vero e proprio bagno di folla, con cittadini di tutte le età che hanno applaudito e seguito il passaggio della staffetta (LE FOTO).

La piazza principale e le vie adiacenti sono state animate da gruppi di sostenitori, appassionati di sport, rappresentanti di associazioni e semplici curiosi, creando un’atmosfera di festa condivisa.

Saronno: attesa e conclusione del segmento lombardo

La carovana della Fiamma Olimpica ha quindi proseguito verso Saronno, ultima tappa nel basso varesotto prima di dirigersi verso l’area di Monza nel corso della stessa giornata. Nella città di Saronno l’attesa è stata palpabile fin dalle prime ore, con percorsi definiti che hanno incluso vie centrali e luoghi simbolici per la comunità locale.

La diretta dallo Spazio Materia

Per celebrare l’avvio dei Giochi, venerdì 6 febbraio dalle ore 20 lo spazio culturale Materia di Castronno propone una serata aperta al pubblico con la visione in diretta della cerimonia di apertura e un incontro con ospiti del mondo sportivo varesino per commentare insieme il momento inaugurale.

