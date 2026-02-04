Varese News

Varese Laghi

“Dalle api al miele”: un corso pratico per entrare nel mondo delle api a Materia

Da venerdì 20 febbraio, dalle 20:30 alle 22:30 cinque incontri serali dedicati a chi vuole scoprire il mondo delle api, imparare le basi dell’apicoltura e capire come si produce il miele in modo sostenibile

Varese Corsi 2026

Da venerdì 20 febbraio dalle 20:30 alle 22:30, è in arrivo a Materia il corso “Dalle api al miele” dedicato alle api, guidato da Federico Tesser e realizzato in collaborazione con Varese Corsi.

Il corso affronta tematiche legate alla sostenibilità e alla cura degli insetti impollinatori, esplorando l’importanza delle api nell’ecosistema e offrendo ai partecipanti nozioni utili per comprendere e valorizzare la produzione del miele.

Le iscrizioni sono aperte.

Clicca qui per iscriverti

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.