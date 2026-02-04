“Dalle api al miele”: un corso pratico per entrare nel mondo delle api a Materia

Da venerdì 20 febbraio dalle 20:30 alle 22:30, è in arrivo a Materia il corso “Dalle api al miele” dedicato alle api, guidato da Federico Tesser e realizzato in collaborazione con Varese Corsi.

Il corso affronta tematiche legate alla sostenibilità e alla cura degli insetti impollinatori, esplorando l’importanza delle api nell’ecosistema e offrendo ai partecipanti nozioni utili per comprendere e valorizzare la produzione del miele.

Le iscrizioni sono aperte.

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno