Due ladre al mercato di Luino: seguivano le vittime dopo il prelievo al bancomat, in azione la polizia

La polizia di Stato di Luino ha identificato e denunciato due donne di nazionalità bulgara, di 41 e 22 anni, entrambe con numerosi precedenti penali, ritenute responsabili di due episodi di borseggio avvenuti in due diversi mercoledì di mercato nel centro cittadino.

L’attività investigativa è partita dalle denunce presentate dalle vittime per due distinti furti avvenuti nello scorso mese di dicembre. In entrambi i casi, le persone derubate avevano fornito indicazioni su due donne che avrebbero agito con lo stesso modus operandi: avvicinare le vittime nei pressi di un istituto bancario del centro, mentre effettuavano prelievi bancomat, per poi seguirle tra le bancarelle e sottrarre loro il denaro.

In uno dei due episodi, la somma rubata è risultata particolarmente ingente: 4mila euro, prelevati in contanti per le spese natalizie.

Determinante per risalire alle responsabili è stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della banca e di altri impianti presenti nelle vicinanze. Gli agenti dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria del Settore Polizia di Frontiera di Luino sono così riusciti a identificare le due sospettate e, nelle settimane successive, hanno predisposto mirati servizi di appostamento nelle zone abitualmente frequentate dalle stesse.

Le due donne sono state infine individuate nei pressi della stessa banca del centro, mentre indossavano lo stesso abbigliamento ripreso dalle telecamere durante i precedenti furti. A quel punto, dopo un servizio di pedinamento finalizzato a coglierle in flagranza, sono state fermate, identificate e deferite all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

Nei loro confronti, inoltre, il Settore Polizia di Frontiera di Luino ha inviato al Questore di Varese anche una proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione personale.