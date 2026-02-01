Deragliano tutti. Iroegbu ci prova, Reggio ingabbia Stewart e Moore

STEWART 4,5 – Fino a oggi Carlitos aveva sempre potuto sfruttare il mix di muscoli, tecnica e forza di volontà con cui era riuscito spesso e volentieri a spaccare le difese. Con Reggio non ha vantaggi fisici, ha poche occasioni per aggrapparsi alle qualità cestistiche e la garra non basta: ne esce una partita ricca di fatiche, in cui anche le letture appaiono carenti. Mai al ferro, invischiato, incasellato, depotenziato.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Unahotels Reggio Emilia 61-76 4 di 16

ALVITI 4 – Trovare un punto esclamativo nella sua partita o sul suo tabellino è un’impresa che nemmeno un esploratore degli abissi. Deficit nel rapporto perse-recuperate, falli fatti-commessi, stoppate date-prese. Tre punti e tre rimbalzi in 31′, permanenza in campo anche quando tutti si aspettano di vedergli prendere fiato. Ohibo.

MOORE 5 – Un filo meglio di altri perché il suo modo di stare in campo gli consente sempre di mettere in tasca qualcosa di buono: che sia un guizzo in attacco, un rimbalzone, un bel giro difensivo. Ma siamo lì: il raccolto finale rimane vicino alla carestia e, come Stewart, non trova gli spazi per volare nel cuore dell’area. E da terra, un aeroplano, può combinare poco.

ASSUI 5 – Nulla da segnalare dal lato positivo, ma c’è un però. A Milano era stato fatto sedere nella ripresa perché i compagni stavano viaggiando molto bene; contro Reggio, nel minestrone insipido messo in campo da Kastritis, non avrebbe fatto peggio degli altri.

NKAMHOUA 4,5 – Tra il male e il malissimo: ci mette una vita a trovare mezza soluzione in attacco, passa il primo tempo a sbagliare tempi e modi dell’attacco. Con il passare della partita combina almeno qualcosina dietro, quando mostra qualche buona lettura a difesa schierata, ma è troppo, troppo poco per un giocatore chiave come Olli.

IROEGBU 5,5 – L’unico a dare qualche dispiacere, saltuario s’intende, alla difesa della Reggiana. Ma sono solo colpi d’estro, di talento e di nervoso, nulla di pensato e costruito. Riesce a chiudere a 18 in una serata complicata per tutti ma è un dato utile quasi solo alle statistiche. E le troppe palle perse (4 a fronte di 3 assist) zavorrano la partita e la pagella.

LIBRIZZI 5 – In campo a singhiozzo nella prima parte di gara, solleva le cifre nella fase finale quando però non c’è granché da salvare a livello di risultato.

RENFRO 5 – Tra i meno colpevoli della disfatta, perché è uno che segna poco di suo e perché un certo lavoro di contenimento in difesa lo garantisce. Ma i suoi rimbalzini – 4 – e il confronto con la batteria di omoni emiliani è impietoso, per presenza e rendimento.